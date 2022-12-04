Samanyolu Haber /Dünya / New York, 'Gözünü kan bürümüş' usta bir fare avcısı arıyor! /04 Aralık 2022 11:27

New York, 'Gözünü kan bürümüş' usta bir fare avcısı arıyor!

New York belediyesi şehirdeki en büyük problemlerden biri olan farelerle mücadeleye 170 bin dolarlık maaşla liderlik edebilecek birini arıyor.

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Belediyenin çıktığı iş ilanında "Kemirgenlerle mücadele direktörü" olarak tanımlanan pozisyon için maaş aralığı 120 bin ila 170 bin dolar olarak açıklandı.

İlanda "ideal adayda aranan özellikler arasında son derece motive olması, kana susamış olmasının yanı sıra operasyonel verimliliği artırma, veri toplama, teknolojik yenilikleri uygulama, atık idaresi ve toplu katliam gibi her farklı çözüm yollarına başvurmaya kararlı olması bulunuyor," ifadeleri yer aldı.

İş ilanı komik görünse de pozisyon son derece zorlu. New York Belediyesi belkide yüzyıldan daha uzun bir süredir farelerle mücadele ediyor ve bu konuda tamamen başarılı olabilmiş değil. New York metrosunda sıradan hale gelen fareler özellikle son yıllarda parklarda, kaldırımlarda ve şehrin diğer yerlerinde daha fazla görülmeye başladı.

Önceki belediye başkanı Bill de Blasio döneminde uygulana milyonlarca dolarlık proje daha çok çöp yığınlarının kaldırılması, hedef mahallelerde ev taramalarının daha iyi yapılmasına odaklanmıştı fakat fareler hayatta kalmayı başarmıştı. Belediye ayrıca fareleri saklandığı noktalarda boğmak için kuru buz kullanılması için de bir program yürütmüştü.

New York Belediye Başkanı Eric Adams Brooklyn belediye başkanı iken içerisinde zehirli çorba bulunan bir kovayla kurulan kapanı tanıtmıştı. Şimdi Adams bu mücadeleyi New York genelinde sürdürecek bir yönetici arıyor.

İlanda "New York'un kurnaz, açgözlü, doğurgan fareleri hayatta kalma becerileri ile ünlü ama bu şehri onlar değil biz yönetiyoruz," ifadeleri kullanıldı.

Adaylardan mücadeleyi ön cephede yürütmesi ve gerektiğinde ellerini pisliğe bulamaktan çekinmemesi bekleniyor.
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