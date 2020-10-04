Samanyolu Haber /Dünya / New York karantina günlerine geri dönüyor /04 Ekim 2020 23:52

New York karantina günlerine geri dönüyor

ABD'nin New York kentinde 9 mahalle Covid-19 artışı nedeniyle tekrar kapatılacak. Bu mahallelerde devlet ve özel okullar, kreşler ve asli ihtiyaç olmayan işyerleri kapalı tutulacak.

SHABER3.COM

ABD’nin New York eyaletinin bazı bölgelerinde, yeni tip korona virüsü (Covid-19) vaka artışı nedeniyle okulların ve temel ihtiyaç olmayan işyerlerinin tekrar kapatılması kararı alındı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, basın toplantısında, son bir haftada vaka sayısı artışı yüzde 3’ün üzerinde bulunan 9 bölgenin çarşamba gününden itibaren kapatılacağını duyurdu.

'AMAÇ İKİNCİ DALGANIN ÖNÜNE GEÇMEK'

De Blasio, "Buradaki amaç durumu kontrol altına alarak daha büyük ikinci Covid-19 dalgasının önüne geçmek" ifadelerini kullandı.

Kapatmanın 2 ila 4 hafta sürebileceğini belirten de Blasio, şehirde büyüyen bir sorun olarak gördükleri diğer 11 ek alanı daha yakından izlediklerini söyledi.

Brooklyn’de 6, Queens’te 2 ve Far Rockaway’de 1 mahalleyi kapsayan plana göre, devlet ve özel okullar, kreşler ve asli ihtiyaç olmayan işyerleri kapalı tutulacak.

Restoranlar yalnızca içeriden teslim almak kaydıyla sipariş veya dışarıya paket servisi şeklinde hizmet verebilecek. New York'ta, Covid-19 salgını nedeniyle daha önce iki kez ertelenen devlet okulları perşembe günü kapılarını eğitim öğretime açmıştı.

Kentte hazirandan beri günlük Covid-19 vaka artışı yüzde 3’ün altında bulunduğu için Dünya Sağlık Örgütü (DSO) standartlarına göre okulların açılabileceği güvenli bölge konumunda görünüyordu.
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