Samanyolu Haber /Gündem / New York'taki 'Stop Erdoğan'a, Ordu belediyesi karşılık verdi /06 Mart 2021 18:23

New York'taki 'Stop Erdoğan'a, Ordu belediyesi karşılık verdi

New York'taki Times Meydanı'nda verilen ve üzerinde 'STOP Erdogan' (Erdoğan'ı durdurun) ve yazan dijital ekran reklamı, Erdoğan rejimini müthiş rahatsız etti. Hemen karşı atağa geçen Erdoğan'ın adamları, New York'un muadili(!) olan Ordu ilindeki dijital panolara 'Love Erdoğan' yazarak müthiş bir karşı hamle(!) yaptı. Türkiye’deki hak ihlalleri ve kadın cinayetleri New York’un reklam panolarında Türkiye’deki insan hakları ihlallerine ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için New York’un ünlü caddelerinden 42. Cadde ve 8. Aveneu’ya dijital reklam panoları yerleştirildi.

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Ordu'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla, kentteki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Türkiye’deki hak ihlalleri ve kadın cinayetleri New York’un reklam panolarında

Merkezi ABD’de bulunan insan hakları kurumu Advocates of Silenced Turkey (AST), Türkiye’deki insan hakları ihlallerine ve üç kat artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için New York’un en kalabalık bölgesi olan Manhattan’daki sokaklara reklam verdi.



“KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURUN” YAZILDI
15×15 metre büyüklüğünde, küp şeklindeki 2 dijital reklam panoları, Newyork’un ünlü caddelerinden 42. Cadde’ye ve 8. Aveneu’nun köşesinde yer alıyor. Haftalık milyonlarca kişinin gördüğü reklam panolarına “Türkiye’deki kadın cinayetlerini durdurun” ve “5 bin kadın ve 780’den fazla bebek cezaevlerinde” yazıldı.



“BEBEKLER BİLE SİYASİ TUTUKLU OLARAK CEZAEVİNDE”
AST’nin Başkanı Murat Kaval, amaçlarının yeni açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’na rağmen Türkiye’de gün geçtikçe artan hak ihlallerini dünyaya duyurmak ve kadınların haklarına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Kaval, “Türkiye’de kadın cinayetleri 3 kat arttı. Her gün yeni bir vahşetle karşılaşıyoruz. Ayrıca binlerce kadın bugün Türkiye’de siyasi tutuklu. Bebekler de siyasi tutuklu olarak cezaevinde. Bu reklamlar ile insanları harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Reklamın alt tarafında ‘milletvekillerini ara’ yazıyor. Amerikalılar’ın milletvekillerini ve senatörleri bilgilendirmesini, ‘bu konuda bir şey yapılmayacak mı diye sormaları’nı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

KADIN HAKLARI 36 ŞEHİRDE PROTESTO EDİLECEK
Murat Kaval, 6 Mart Cumartesi gününden itibaren Amerika, Kanada, Brezilya, Güney Amerika ve Avrupa’nın 36 şehrinde kadın haklarıyla ilgili protestolar yapılacağını sözlerine ekledi.
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