New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam ediyor.





30'dan fazla kente yayılan eylemlerin ardından Los Angeles, Atlanta, Chicago ve Philadelphia gibi bazı büyük kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.





Eylemlerde özellikle polise yönelik büyük öfke var. New York'ta da polisle eylemciler arasında çatışamlar yaşandı, gözaltılar oldu.





Brooklyn bölgesindeki eylemlerde 2 polis aracını eylemcilerin üzerine sürdü. Olayda eylemcilerin metal barikatla polisin geçmesine izin vermediği, plastik şişe ve kuka fırlattığı görülüyor.



