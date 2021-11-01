Samanyolu Haber /Dünya / New York’ta aşısız belediye çalışanlarıyla ilgili yeni karar /01 Kasım 2021 21:46

New York’ta aşısız belediye çalışanlarıyla ilgili yeni karar

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun belediye çalışanlarına getirdiği en az bir doz Corona virüsü aşısı olma zorunluluğu talimatının bugünden itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte aralarında 8 binden fazla polis, 3 bin 700 itfaiyeci, binlerce ilk yardım çalışanı ve temizlik işçisinin bulunduğu belediye çalışanları bu sabah işbaşı yapamadı.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Can Kâmiloğlu imzası taşıyan habere göre New York Belediyesi’nin tüm çalışanlarına getirdiği zorunlu aşı kuralına uymayan en az 24 bin belediye çalışanı bugünden itibaren ücretsiz izne ayrılmak zorunda bırakıldı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun belediye çalışanlarına getirdiği en az bir doz Corona virüsü aşısı olma zorunluluğu talimatının bugünden itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte aralarında 8 binden fazla polis, 3 bin 700 itfaiyeci, binlerce ilk yardım çalışanı ve temizlik işçisinin bulunduğu belediye çalışanları bu sabah işbaşı yapamadı.

Aşı olmadığı için ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan binlerce polis, itfaiyeci ve diğer belediye çalışanına ek olarak aşı olmayan binlerce belediye çalışanın da hastalık ve özel nedenler gerekçesiyle çalıştıkları kuruluşlara işe gidemeyecekleri için mazeret bildirdikleri, birçok belediye görevlisinin de emekliliğini istediği belirtildi. New York kentindeki 26 itfaiye istasyonun personel eksikliği nedeniyle haftasonu kapanmak zorunda kaldığı belirtildi.

“Zorunlu aşı kararına rağmen çalışanların yüzde 9’u aşı olmadı”

New York Belediye Başkanı Blasio’nun 20 Ekim tarihinde açıkladığı zorunlu aşı uygulaması sonrasında belediye çalışanlarının aşı olma oranı yüzde 14 artmasına rağmen tüm belediye çalışanları arasında bu oranın yüzde 91’e yükseldiği, 360 binden fazla çalışanı olan belediyede yüzde 9 oranında çalışana henüz aşı yapılamadığı kaydedildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 29 Ekim günü saat 17.00’ye kadar aşı olmayan belediye çalışanlarına bugünden itibaren maaş vermeyeceğini ve bu kesimi ücretsiz izne ayıracağını duyurmuştu. Başkan Blasio, ilk aşısını yaptıracak belediye personeline de ayrıca 500’er dolar aşı ikramiyesi vereceğini açıklamıştı.

Başkan Blasio’nun zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan binlerce belediye çalışanı kararı protesto etmek için geçen hafta sokaklara dökülmüş, zorunlu aşıyla ilgili yayınlanan tebligata uymayacaklarını dile getirmişlerdi.


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