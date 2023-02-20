Samanyolu Haber /Dünya / New York’ta depremzedeler için yardım konseri /20 Şubat 2023 08:57

New York’ta depremzedeler için yardım konseri

Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem ve yüzlerce artçı sarsıntının Türkiye ve Suriye'de yarattığı yıkımın yaralarını sarmaya New York'tan da destek geldi. Türkiye, Yunanistan, Ermenistan, Makedonya, Filistin ve Suriyeli sanatçılar, New York'ta Drom adlı mekanda tüm bilet gelirleri Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere gönderilmek üzere üzere konser verdi.

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Konserin geliri Turkish Philanthropy Funds ve Başmeh Zeitooneh yardım kuruluşları aracılığıyla Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere gönderilecek.

Konsere Fahir Atakoğlu, Meltem Cumbul, Ara Dinkjian, Ayşegül Durakoğlu, Bilge Günaydın, İsmail Lumanovski, Frank London'ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

Konserin organizatörlerinden Drom'un işletmecisi Serdar İlhan, VOA'ya yaptığı açıklamada 1999'da İzmit merkezli depremzedelere yardım etmek için benzer bir girişimde bulunduklarını, şimdi de ulaşabildikleri sanatçılar aracılığı ile böyle bir etkinlik düzenlediklerini, şu ana kadar da 30 bin doları bulan bağış topladıklarını söyledi.

Depremzedelere yardım konserinin organizatörlerinden Mehmet Dede de katkıda bulunan sanatçılara teşekkür ederek Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere katkıda bulunabilmenin kendilerini mutlu edeceğini belirtti. Konser sırasında yaptığı duygu yüklü bir konuşmada gözyaşlarını tutamayan sanatçı Meltem Cumbul da VOA'ya yaptığı açıklamada, depremzedelerin uğradığı felaketin yaralarını sarmaya müzik aracılığıyla yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

İzleyicilerin de duygulu anlar yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı depremzedelere yardım konserine gönüllü olarak destek veren ünlü piyanist Fahir Atakoğlu, Türkiye'nin çok kötü zamanlar yaşadığını, buna karşın herkesin birlik ve dayanışma içinde olduğunu belirterek “Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Böyle konserlerle yardım toplayarak oralara ulaşılmasını istiyoruz” dedi. Drom'da düzenlenen etkinlikte sunuculuk yapan New York Üniversitesi İstatistik ve Davranış Bilim Uzmanı Prof. Selçuk Şirin de Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin nedenlerinin tartışılması için çok zaman olduğunu, ancak günün yaraları sarma günü olduğunu vurgulayarak, depremzedelere yardımda bulunan herkese teşekkür etti.
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