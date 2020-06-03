Samanyolu Haber /Gündem / New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak! /03 Haziran 2020 08:55

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!

ABD'de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede başlayan protestolar büyüyor. Son olarak New York'ta pazartesi gecesi uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağı, pazar gününe kadar uzatıldı. Yasağın saati de gece 23:00'ten 20:00'ye çekildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ise şehirde yaşanan olaylara ilişkin "Polislere saldıranlara müsamaha göstermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!

ABD’de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile alevlenen sokak gösterileri şiddetini artırıyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, dün gece yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Dün gece kabul edemeyeceğimiz bir şey gördük ve buna karşı koyabiliriz ki karşı koyacağız. New York halkına güveniyorum, toplumun liderlerine güveniyorum.

* Polis memurlarına şiddetli saldırılar gördük. Bu katiyen kabul edilemez. Bunlar şehrin insanlarını temsil etmiyor. Bir polise saldıran hepimize saldırmış sayılır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Yaşanan olaylar nedeniyle birçok şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı hafta sonuna kadar uzatıldı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York'ta sokağa çıkma yasağının bugün yerel saatle 20:00'de başlayacağını ve tüm hafta devam edeceğini açıklayarak, “Her türden şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Polislere saldıranlara müsamaha göstermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

“ÇOK ENDİŞELENİYORUM”

Özellikle mağazaları yağmalayanlara karşı sert önlemler alınacağını belirten Bill de Blasio, corona virüsü nedeniyle eylemcilerin protestolarını gündüz saatlerinde sürdürüp evlerine dağılmalarını iistereyerek “Protestoların corona virüsünü yayacağı konusunda çok endişeleniyorum” şeklinde konuştu.

DÜN 700 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

New York'ta Pazartesi akşamı yaklaşık 700 kişinin gözaltına alındı. Polis Departmanı Komiseri Dermot Shea, olayları kontrol altına alacaklarını, suçluların kaçamayacağını belirtti.

NEW YORK VALİSİ: POLİSLER ETKİLİ OLAMADI


New York Valisi Andrew Cuomo ise New York'ta dün akşam yaşanan olaylarda polislerin etkili olamadığını söyledi. Protestocuların daha iyi bir Amerika istediğini belirten Vali Andrew Cuomo, onları desteklediğini söyleyerek şöyle konuştu:

* Dün gece New York'ta yaşananlarla ilgili üzgün ve öfkeliyim. Bu yağmacılar, bu suç faaliyetleri herkese zarar veriyor.

* Protestocuları yağmacılardan ayrı tutuyoruz. Sokağa çıkma yasağı protestocularla ilgili değil. Yasak onları bezdirmek için getirilmedi.
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