New York’ta korkurnç manzara : “Toplu mezar” görüntüleri ortaya çıktı

Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgının dünya genelinde etkisini artırırken, ABD’nin New York kentinde kendini daha da sert şekilde gösteriyor.





Perşembe günü 24 saat içinde KOVID-19 salgınından 824 ölüm bildiren New York kentinde Hart Island’da cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen toplu mezarları gösteren görüntüleri yayınlandı.





Görüntülerinde, New York’ta salgından vefat eden fakir ve kimsesizlerin yan yana gömüleceği yerler olduğu belirtilen mezarların, savaşlarda kazılan siperlerler gibi uzadığı görülüyor.













New York’ta salgından can kayıpları yüksek düzeyde olması nedeniyle hastane morgları tam kapasitede olmaları dolayısıyla kente sağlanan 85 soğutulucu römorkun da yetersiz kaldığı için parkların geçici defin için kullanımının planlandığı bildirilmişti. Ancak bu açıklamanın ardından Valilik plana sıcak bakmamış, belediye yetkilileri bunun B planı olduğunu belirtmişti.