New York’ta liseler yüz yüze eğitime başlıyor

New York’un 488 devlet lisesi, bazıları karma eğitim modeliyle olmak üzere, eğitime başlamaya hazırlanıyor. Yetkililer, liselerin yaklaşık yarısının haftanın beş günü öğrencilerinin tamamına veya çoğuna okul içi eğitim verirken, diğerlerinin online ve yüz yüze karma eğitim sunacağını söyledi.





Corona virüsü vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerdeki okullar ise yarı yarıya yüz yüze eğitim yapabilecekler. Öğretmenler ve personel, sınıfları hazırlamaya başlamak için 18 Mart'a dönecek. Yaklaşık 55 bin öğrenci sınıflara dönerken, 282 bin lise öğrencisi ise online eğitime devam edecek.





Yüksek riskli kabul edilen takım sporları Nisan ayında şehir genelinde yeniden başlıyor ve okulların turnuvaları bütün yaz devam edecek.



