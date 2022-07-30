Samanyolu Haber /Dünya / New York’ta ‘maymun çiçeği’ sebebiyle OHAL ilan edildi /30 Temmuz 2022 13:15

New York’ta ‘maymun çiçeği’ sebebiyle OHAL ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York eyaletinde maymun çiçeği salgını nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

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New York Valiliği’nin internet sitesinden yayımladığı açıklamasında Vali Kathy Hochul, “New York eyaletinin maymun çiçeği salgınıyla ilgili son verilerini inceledikten sonra, bu salgınla mücadele çabalarımızı güçlendirmek için olağanüstü hal ilan ediyorum” ifadesini kullandı.
 
Sputnik’te yer alan habere göre, ABD’de tespit edilen her 4 maymun çiçeği vakasından birinin New York eyaletinde olduğu bilgisini paylaşan Hochul, “Ekibimle birlikte daha fazla aşı tedarik etmek, testleri artırmak ve halkı salgın sırasında nasıl güvende kalacakları konusunda sorumlu bir şekilde eğitmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.
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