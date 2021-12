New York’ta özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor

Omicron vakalarında artış dünyanın birçok ülkesinde kısıtlama tedbirleri ve yeni yasaklar getirdi. Omicron vakalarının tespit edildiği New York’ta salgına karşı birçok yeni tedbir ve kısıtlamalar getiriliyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentteki tüm özel sektör çalışanlarının zorunlu olarak aşı olması kararını aldıklarını açıkladı. Karar 27 Aralık’ta yürürlüğe girecek.Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun özel sektör çalışanlarına zorunlu aşı kararının kentteki çeşitli ölçeklerdeki yaklaşık 184 bin şirket ve milyonlarca çalışanı etkileyeceği belirtiliyor.Yıl sonunda başkanlık görevini yeni seçilen Eric Adams’a devredecek olan New York Belediye Başkanı'nın özel sektöre zorunlu aşı kararı sürpriz bir karar olarak değerlendirdi, farklı tepkiler gösterildi. New York Ticaret Odası kararı desteklerken farklı iş örgütleri de zorunlu aşı kararına tepki gösterdi. Bill de Blasio, özel sektör çalışanlarına zorunlu aşı uygulanma kararına ek olarak kentte salgına karşı pek çok yeni tedbirler de getirdi.Belediye Başkanı de Blasio, yeni tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada “New York, Corona virüsüne karşı verdiği mücadelede bir santim bile geri adım atmayacak. Bu salgın hastalıktan kurtulmanın tek yolu aşı. Aldığımız bu yeni önlemler New Yorkluları daha güvende tutmak için” dedi.Bill de Blasio, salgına karşı New York’un şimdiye kadar aşı olanlara 100 dolarlık teşvikten evde aşı yapılmasına kadar ülkenin hiçbir kentinde yapılmayan uygulamalar getirdiklerini belirterek, “Kentimizi korumak için bugünden daha iyi bir gün olamaz. New Yorkluları sağlıklı tutmaktan ve bu salgını bir kez ve herkes için bitirmekten daha yüksek bir önceliğimiz yok. Hepimizin atabileceği en önemli adım, ücretsiz, güvenli ve etkili COVID-19 aşısını vurdurmaktır. Bu cesur yeni önlemlerle New York, bu virüsü sona erdirmek ve hepimiz için bir iyileşme sağlamada öncülük etmeye devam edecek. Aşı, New Yorkluları sağlıklı tutmak ve herkes için sağlam bir ekonomik iyileşme sağlamak için sahip olduğumuz en iyi araçtır. Bu önemli önlemler, aşıların kapsamını daha da genişletmeye yardımcı olacak” dedi.