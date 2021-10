Adams’ın seçimlerdeki rakibi Cumhuriyet Partili aday Sliwa, Guardian Angels (Koruyucu Melekler) adlı, kentlerde güvenliği sağlamak için kurulan sivil devriye ekibinin kurucusu olarak biliniyor. Anketler ve siyasi gözlemciler, Salı günü yapılacak seçimlerde Sliwa’ya hiçbir şans vermiyor.

ABC televizyonun New York’taki stüdyosundan canlı olarak yayınlanan tartışma programında ikili arasında sert geçen sözlü atışmalar yaşandı, karşılıklı hakarete varan ifadeler kullanıldı.Birbirlerini farklı konularda ağır dille eleştiren iki aday, program sonundaysa birbirlerine övgü dolu sözlerle hitap ederek Salı günü yapılacak belediye başkanlığı seçimleri için karşılıklı şans diledi.Demokrat aday Adams 2013 yılından beri New York kentinin beş ayrı bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanlığı'na iki dönem seçildi. Adams, 22 yıl görev yaptığı New York Emniyet Müdürlüğü'nden sonra siyasete atıldı, Brooklyn’de iki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra hedef büyüten Adams, Demokrat Parti’den New York Belediye Başkanlığı için adaylık yarışına girdi. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan ön seçimlerde Adams, diğer 13 demokrat aday arasından delege oylarının yüzde 50’sinden fazlasını alarak Demokrat Parti’nin New York Belediye Başkan adayı seçildi.Adams, yaklaşık 8 yıl sürdürdüğü iki dönem sürdürdüğü Brooklyn Belediye Başkanlığı sırasında bölgede yaşayan Türk toplumuyla oldukça iyi ilişkiler kurdu. Adams, Brooklyn bölgesinin özellikle Coney Island ve Brighton Beach semtlerinde yaşayan Türkler'in ve Türk işyeri sahiplerinin sorunlarını çözmede yardımcı oldu. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu'yla da iyi ilişkileri bulunan Adams, New York’ta Türklerin düzenlediği birçok etkinliğin değişmez ismi oldu.Adams, 2019 yılında Brooklyn’de yapılan ancak salgın hastalık nedeniyle iki yıldır düzenlenmeyen Türk Festivali sonrasında elinde Türk bayrağıyla yaptığı Twitter paylaşımında,” Brooklyn Amerika'nın İstanbul'udur ve ilçemiz Beşiktaş ve Üsküdar ile kardeş şehir olmaktan gurur duyuyor” ifadesini kullanmıştı.Adams, 2018 yılında da TURKOFAMERICA Dergisi ve TOA Consulting tarafından "Türkiye Dostu Amerikalılar" ödülüne layık görülmüştü.2015 yılında İstanbul’a giden Adams, Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerinin Brooklyn ile kardeş ilçeler ilan edildiği imza törenlerine katıldı. Aynı yıl Antalya’da düzenlenen Dünya Turizmciler Forum toplantılarına iştirak etti.Geçtiğimiz yıllarda Adams, Türkiye ziyaretinin 4 bin 999 dolar tutarındaki uçak bileti ve otel parasının Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu tarafından karşılandığının ortaya çıkması sonrasında,’ Etik Kurul’ tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.New York’ta kayıtlı Demokrat seçmen sayısı Cumhuriyetçiler’den fazla. Bu nedenle Eric Adams’ın belediye başkanlığı seçimini kazanması bekleniyor. Yarıştaki en son anketlere göre, rakibi Sliwa’nın yaklaşık 40 puan üzerinde yer alan Adams'ın, seçimlerde oyların yüzde 70’ini kazanacağı öngörülüyor.60 yaşındaki Eric Adams, seçim kampanyasını kamu güvenliğinin iyileştirilmesi üzerine kurdu. Liberaller arasında destek gören polisin fonunun azaltılması görüşüne karşı çıkan Adams, kentte artan suç oranlarıyla mücadele ve polis teşkilatına dair ırksal önyargıyı silmek arasında bir denge kurma arayışında. Adams, 2 Kasım da yapılacak seçimleri kazanırsa New York’ta seçilen ikinci siyah belediye başkanı olacak.Salı günü yapılacak seçim sonrasında seçilecek yeni başkan görevi 31 Aralık'ta sona erecek olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’dan devralacak.