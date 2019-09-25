New York Times’tan BM Genel Sekreteri’ne Türkiye ile ilgili açık mektup

Nordic Monitor haber sitesinin sponsorluğunda The New York Times gazetesinde yayınlanan açık mektup “Erdoğan’ın İŞİD’e desteğini ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini durdurun” başlığını taşıyor.

KAPSAMLI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ, SORUMLULAR CEZALANDIRILMALI

Nordic Monitor editörü Gazeteci Abdullah Bozkurt, mektubun New York Times gazetesinde bugün yayınlandığını belirtti.

“Sevgili Genel Sekreter; Biz Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’e ziyaretini hükümetinin eylemleri sonucu meydana gelen uluslararası hukuk ihlallerine işaret etmek için bir fırsat olarak görüyoruz” diye başlayan mektupta, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan mektupta bahsedilen suçlar için kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi talep ediliyor. Erdoğan ve Türkiye’nin işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutulması talep ediliyor.





ERDOĞAN REJİMİNİN HAK İHLALLERİ

BM Genel Sekreterine hitaben yazılan açık mektupta Türkiye’deki insan hakları ihlalleleri tek tek sıralanıyor.





Türkiye’nin de imzacısı olduğu ve gereklerini yerine getirmekle yükümlü olduğu ancak ihlal ettiği uluslararası sözleşmeler ve maddelerine ayrıntılı bir şekilde yer veriliyor.





TENKİL SÜRECİNİN BÜYÜK FOTOĞRAFI

Mektupta, Erdoğan rejiminin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle Hizmet Hareketi’ne karşı yürüttüğü Tenkil Süreci’nin; azınlıklara, muhaliflere ve Kürtlere karşı girişilen insan hakları ihlallerinin büyük resmi gözler önüne seriliyor.





İHLAL EDİLEN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Mektupt,a Erdoğan rejiminin ihlal etttiği uluslararası sözleşmeler ve maddeleri şu şekilde sıralanıyor:





1) BM Sözleşmesinin 2(4) maddesi: Terör örgütlerini destekleyerek diğer üye devletlerin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmak,









2) Terörizmin Finansmanının Baskı Altına Alınmasını Öngören Uluslararası Sözleşmenin 2(1) maddesi: İŞİD, Boko Haram, El Kaide ve Eş-Şebab gibi terör gruplarını mali yönden desteklemek,





3) Roma Anlaşmasının 7. maddesi (insanlığa karşı suçlar): Kürtlere ve Gülen hareketi mensuplarına karşı geniş çaplı ve sistematik suçlar işlemek,





4) Her Türlü Irksal Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nin (CERD) 2. ve 4. maddeleri: Kürtlere, Ermenilere, Yahudilere ve Suriyeli mültecilere karşı ırksal nefreti ve etnik ayrımcılığı körüklemek;





Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin (CCPR) 27. maddesi: Hristiyan, Yahudi, Süryani ve Yezidiler gibi Müslüman olmayan azınlıkların haklarını vermeyi reddetmek,









5) İnsan hakları tarihindeki dönüm noktası belgelerden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin (UHDR) 2,3,7,8,9,10,11 ve 12. maddeleri ile Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin (CCPR) 9,10,14,15,17 ve 26. maddeleri: Şüpheli terörizm suçlamaları ile son 3 yılda yaklaşık yarım milyondan fazla suçsuz insanı gözaltı merkezlerine koymak,





İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin (UHDR) 21. maddesi: Yaklaşık 140 bin memuru etkili yasal ve idari bir soruşturma olmadan tasfiye etmek,





Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin (CCPR) 19. maddesi: 318 Türk gazeteciyi ve onlarca yabancı muhabiri hapse atmak, 195 medya kuruluşunu kapatmak ve varlıklarına el koymak,









6) Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin (CCPR) 4. ve 5. maddeleri: olağanüstü hal kanunlarını suiistimal ederek sivil toplum, sendikalar, özgür basın ve muhalif siyasi partilere karşı benzeri görülmemiş bir baskı oluşturmak,





7) İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani, Aşağılayıcı Muamele ve Cezalandırmaya Karşı Sözleşme’nin (CAT) 2,4 ve 5. maddeleri ile Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin (CCPR) 5. maddesi: gözaltındaki kişilere ve mahkumlara karşı sistematik ve kasıtlı işkence ve kötü muameleler işlemek,





2016 yılından beri, gözaltı merkezleri, cezaevlerinde veya dışarıda, Türk hükümeti yetkililerinin dahli veya baskısı altında 75 şüpheli ölüm ve intihar gerçekleşti.





8) İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani, Aşağılayıcı Muamele ve Cezalandırmaya Karşı Sözleşme’nin (CAT) 6. ve 16. maddeleri ile Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin (CCPR) 19. maddesi: yabancı gazetecilerin şüpheli bir şekilde öldürülmesine imkan vermek,





9) Zorla Kaybedilmeye Karşı Herkesin Korunması Uluslararası Sözleşmesi’nin 1,5 ve 17. maddeleri: Erdoğan’ın muhaliflerini ve eleştirel isimleri hedef alan sistematik ve yaygın korkutma kampanyası çerçevesinde onlarca insanı kaçırmak,





10) Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin (CCPR) 12. maddesi: Kişilerin özgürce seyahat etmesini kısıtlayacak hiçbir meşru gerekçe olmadan 181 bin 500 Türk vatandaşının pasaportunu, aile fertleri dahil olmak üzere iptal etmek,









11) BM Çocuk Hakları Beyannamesi’nin 2. ve 3. maddeleri ile Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin (CCPR) 24. maddesi: 7 yaşın altında 864 çocuğu Türk hapishanelerine kapatmak,





12) Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’nin 12, 13,14 ve 15. maddeleri: Uydurma terörizm suçlamalarına dayanarak yüzlerce engelli insanı hapsetmek,





Mektubun son bölümünde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e açık bir çağrı yapılarak, “Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, bu işlenen suçlar için kapsamlı bir soruşturma yürütmeli; bu suçlar için Erdoğan ve Türkiye’yi sorumlu tutmalı” denildi.







