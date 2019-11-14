Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye dair haber ve yorumlarda iki ismi yönelik eleştiriler dikkati çekti.





New York Times gazetesinin editoryal görüş bölümünde "Erdoğan ile buluşarak, Trump bir despotu daha ağırladı" başlıklı makalenin alt başlığında, "Türk Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden Amerika Birleşik Devletleri tam olarak ne elde etti? sorusu yöneltildi.





New York Times gazetesi adına görüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley'nin haberinin başlığında "Onun büyük hayranıyım. Trump, Erdoğan'ı sıcak karşıladı." ifadesi yer aldı.







AMERİKAN SİYASETİ ROTASINDAN ÇIKTI





Crowley'nin makalesinde, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtın akabindeki gelişmelere atıflar yapıldı.





Gazetenin Beyaz Saray muhabiri olan Crowley, Türkiye'nin askeri harekât ile bölge eksenli Amerikan siyasetinin rotasından çıktığını, ancak Trump'ın, Erdoğan ile görüşmeleri sırasında, bu hususta hissedilir bir tavır ortaya koymadığını kaydetti.





Makale, "Günün sonunda Erdoğan'ın ziyaretinin verimli olup olmadığı belirsiz kaldı. Beyaz Saray açıklaması, somut bir anlaşma olmadığını gösteriyor." ifadesiyle sonlandı.





ZİRVENİN VERİMLİ GEÇTİĞİNİ İSPAT EDECEK EMARE YOK!





Makalede Trump'ın Erdoğan'ı ağırlamaması için; Amerika'nın Kürt müttefiklerini saldırmalarından, S-400 krizine ve Türkiye'de gazetecilere yönelik baskılara kadar çok fazla sebep olduğu vurgulandı.







Zirvenin "çok iyi ve verimli" geçtiği şeklindeki demeçleri kanıtlayacak bir emarenin bulunmadığına işaret edilirken, S-400 krizinin yine "çözümsüz" kaldığı belirtildi.





Ukrayna eksenli azil soruşturmasına dair bir atıf da dikkati çekti: "Anlaşılan Erdoğan'ın bu ziyareti 'iyiliğe karşı iyilik' temelinde gerçekleşmedi ki asıl problem de bu. Erdoğan gibi otoriter bir zorbayla yapılacak Beyaz Saray görüşmesi, ABD ve dünya için açık ve somut dış politika kazanımları sağlamalıydı. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy gibi müttefike yapılacak Beyaz Saray daveti ise, aksine açık bir desteğin göstergesi olarak gerçekleşmeliydi. Trump aradaki farkı kaçırıyor gibi."





"TÜRKİYE S-400'LERİ KUTUDAN ÇIKARMAYABİLİR"





Washington Post gazetesi ise Erdoğan'ın basın toplantısını, iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak kullandığını belirtti.





Post'un haberinde S-400 krizine dair Trump'ın "Yetkililerimiz çözüm için çalışıyor." ifadeleri yer aldı. Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin "Türkiye'nin silahları kutularından çıkarmaması bir çözüm olabilir." dediği de haberde yer aldı.





CNN televizyonundaki haberde ise Trump'ın Erdoğan için kullandığı "Onun büyük bir hayranıyım." ifadesine atıf yapılarak, "Bazı Amerikalı parlamenterlerin bu görüşmeden beklediği karşılama bu değildi." denildi.



WASHINGTON POST: HİÇBİR LİDER ERDOĞAN KADAR İSTEDİĞİNİ ALAMADI



CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak imzalı makalede, Trump'ın "güçlü liderlere" gösterdiği yakınlık konusunda örnekler yer aldı.





Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi." oldu.





Kevin Liptak bu ifadesine gerekçe olarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına yeşil ışık yakılmasını, S-400 krizinde Trump'ın müeyyide karşıtı tavrını örnek gösterdi.