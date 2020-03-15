New York Times: Türkiye geri adım attı mülteciler otobüslerle İstanbul’a taşınıyor

Türkiye’nin, İdlib saldırısı sonrası mültecilere yönelik sınır kontrollerini sonlandırdığını açıklamasının ardından Türkiye’de bulunan yüz binlerce Suriyeli mülteci Yunanistan sınırına ve Ege kıyılarına akın etti. Göç dalgasını önlemek isteyen Yunanistan sınırda ve denizde önlemleri arttırdı. Sertleşen önlemler yüzünden can kayıpları yaşanırken yüzlerce göçmen de yaralandı.





Gerilim devam ederken Erdoğan Başkanlığındaki Türk heyeti ile Avrupalı yetkililerin görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. Avrupa ve Türkiye dünyayı sarsan koronavirüs ile uğraşırken sınırdaki mülteci akını da gündemdeki yerini kaybetti.





MÜLTECİLER İSTANBUL’A YOLA ÇIKTI

Öte yandan, New York Times sınırda tansiyonun düştüğünü okurlarına duyurdu. Türkiye’nin geri attığını iddia eden gazete mültecilerin otobüslerle İstanbul’da taşındığını öne sürdü.







