New York Times'a göre İsrail, Suriye'deki etkisini artırıyor

New York Times'ın haberine göre, bu gelişmeler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın on yıllık iktidarının ardından, İsrail'in en yakın Sünni müttefiklerinin de etkisiyle devrildiği bir döneme rastlıyor. Gazete, Esad'ın 24 yıllık görev süresinin ardından 8 Aralık'ta görevden çekildiğini ve bu durumun Suriye'yi kanlı bir iç savaştan koruduğunu iddia ediyor. Haberde ayrıca, Esad'ın 14 Mayıs itibarıyla ülkenin yaklaşık 14 yıldır devam eden iç savaşını sonlandırmak için "gerçek bir fırsata" sahip olduğu bilgisine de yer veriliyor.



Gazeteye göre, İsrail, Suriye'de Esad sonrası kurulacak yeni yönetimin Moskova ile daha mesafeli ilişkiler kurmasını ve İran'ın bölgedeki nüfuzuna karşı daha dirençli bir tutum sergilemesini hedefliyor. İsrailli yetkililerin, Esad sonrası dönemde Suriye topraklarında İran destekli güçlerin ve Hizbullah unsurlarının varlığına tolerans gösterilmeyeceğini net bir şekilde ifade ettiği vurgulanıyor. Nitekim, New York Times, Esad rejiminin devrilmesini takiben Aralık ayında Şam yakınlarındaki bir üsse İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini bildiriyor.



Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski ulusal güvenlik danışmanı Uzi Arad'ın görüşlerine de yer veriliyor. Arad'a göre İsrail, "gelecekteki herhangi bir Suriye hükümetinin koşullarını belirlemeye" çalışıyor. Gazete, Suriye'deki yaklaşık 130.000 kişilik Dürzi toplumunun da bu süreçte İsrail'e destek verdiğini ve Dürzi liderlerin İsrail'in saldırılarını olumlu karşıladığını aktarıyor.



New York Times, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mayıs ortasında İsrail'in Suriye'deki eylemlerine ilişkin yaptığı bir yoruma da değiniyor: "Komşularınızın toprak bütünlüğünü güvence altına almazsanız, kendi sınırlarınızın güvenliğini de sağlayamazsınız."



Gazetenin haberinde, bazı İsrailli yetkililerin Suriye'de istikrarlı ve İsrail'e hasmane tutum içinde olmayan bir yönetimin tesis edilmesinin hayati önem taşıdığını düşündüğü, ancak mevcut askeri saldırıların tek başına uzun vadeli bir çözüm getireceği konusunda şüpheleri olduğu da ifade ediliyor. Habere göre, Türkiye ise Suriye'deki durumun bir an önce istikrara kavuşmasını arzuluyor ve İran'ın bölgesel nüfuzu konusunda İsrail ile benzer kaygıları paylaşıyor.



New York Times'ın bu haberi, İsrail'in Suriye politikasında yeni bir sayfa açtığını ve bu durumun Orta Doğu'daki güç dengelerini yeniden tanımlama potansiyeli taşıdığını ortaya koyuyor.