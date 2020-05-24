Samanyolu Haber /Dünya / New York Times'tan dikkat çeken manşet! Liste sayfaya sığmadı /24 Mayıs 2020 09:54

New York Times'tan dikkat çeken manşet! Liste sayfaya sığmadı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin isimleri manşete taşındı.

SHABER3.COM

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, birinci sayfasında çok konuşulacak bir işe imza attı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 97 binden fazla Covid-19’a bağlı ölümün yaşandığı ülkede duruma dikkat çekmek isteyen gazete yönetimi salgının başladığı günden beri yaşamını yitirenlerin isimlerini birinci sayfaya taşıdı.

100 bin psikolojik sınırını geçmeye çok yakın olan ülkede salgından en çok etkilenen şehirlerden biri olan New York’ta merkezi bulunan gazetenin ilk sayfasında yaklaşık 1.000 isim varken diğer isimler de arka sayfalarda yer buldu.



Haberi yapan editörlerden Simone Landon, haftalar boyunca ülke çapındaki bütün gazeteleri tarayarak ölüm ilanlarına baktıklarını söyledi. Landon, “Her insan özel ve eşsiz bir bireydi. Onları hatırlamak için yaptık” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber New York Times'tan dikkat çeken manşet! Liste sayfaya... Sonraki Haber >>

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bariyeri hesap edemeyince

Bariyeri hesap edemeyince

El bombası eğitimi kazası

El bombası eğitimi kazası

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Filmleri aratmayan kaza

Filmleri aratmayan kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:08