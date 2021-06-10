Samanyolu Haber /Dünya / New York Times'ten Afganistan iddiası /10 Haziran 2021 19:20

New York Times'ten Afganistan iddiası

New York Times'a göre ABD, Afganistan'da Taliban'a karşı hava operasyonu düzenlemeyi planlıyor. ABD'nin NATO birliklerinin çekilmesinden sonra askeri desteğini sürdürmeyi düşündüğü iddia edildi.

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ABD merkezli New York Times gazetesinin haberine göre ABD, Afganistan'da ilerleyişini sürdüren radikal-İslamcı örgüt Taliban'a Afgan ordusuna destek amaçlı hava operasyonları düzenlemeyi düşünüyor. Washington'ın Afganistan'la ilgili planlarının değişebileceği vurgulanan haberde, ABD'nin NATO birliklerinin çekilmesinden sonra da Afgan hükümetine askeri desteğini sürdürme seçeneği üzerinde durulduğu belirtildi. 

Habere göre, ABD Başkanı Joe Biden ve danışmanları, başlangıçta birliklerin çekilme sürecinin sona ermesinden sonra Afganistan'daki hava saldırılarına da tamamen son verilmesini istiyordu. Ancak Washington'daki bu görüşün şimdi değiştiği ve özellikle ABD'nin çıkarlarını tehlikeye atan durumlarda istisnai olarak terörist hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlenmesinin düşünüldüğü ifade ediliyor.

Başkent Kabil'e olası bir saldırı ya da ABD ve ortaklarının temsilciliklerinin güvenliklerinin tehlikeye girmesi gibi istisnai durumlarda savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlenmesi planlanıyor.

"Uçaklar başka bir ülkeden havalanmalı"

Ancak hava saldırılarıyla Afgan yönetimine destek verilmesinin lojistik nedenlerde uzun süreli olamayacağının tahmin edildiği haberde, ABD'nin bu ay sonuna kadar hava üslerini boşaltmayı hedeflediğini, sonrasında bir operasyon düzenlenmesi durumunda ise uçaklarını başka bir ülkeden havalandırması gerektiğine işaret edildi.

Ülkedeki ilerleyişini hızlandıran Taliban, aralarında Kabil'e yakın stratejik önemi olan ilçeler de olmak çok sayıda bölgeyi kontrolü altında tutuyor. NATO birliklerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlamasından bu yana Taliban, 14 vilayetteki 400 ilçededen 14'ünü ele geçirdi.

Türkiye'nin Afganistan teklifi

14 Haziran'da düzenlenecek olan NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Afganistan da başlıca gündem maddelerinden biri olacak. Zirvede ABD ve müttefiklerinin çekilmesinden sonra Afganistan'da yaşanabilecek bir güvenlik boşluğuna karşı Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı korumayı teklif edeceği gündeme gelmişti.

Türkiye'nin bu teklifini ABD'nin nasıl karşılayacağı bilinmiyor.
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