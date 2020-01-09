Samanyolu Haber /Dünya / New York Times'ten flaş iddia /09 Ocak 2020 20:05

New York Times'ten flaş iddia

ABD gazetesi New York Times, karşı İran füzelerinin Irak’ta bulunan ABD üssünü hedef almasından önce Beyaz Saray’ın saldırıdan haberi olduğunu yazdı

SHABER3.COM

İran’ın Irak’taki ABD üssü Ayn el-Esad’ı vurmasına dair New York Times (NYT), saldırıdan üç saat önce Beyaz Saray’a “Önümüzdeki saatlerde, İran’ın Amerikan askerlerine yönelik bir saldırı düzenleyeceği neredeyse kesin” mesajının geldiğini iddia etti. NYT’nin iddiasına göre, Washington’daki yerel saatle 14.00’den kısa bir süre sonra Beyaz Saray’a bahsi geçen istihbarat mesajı geldi.

 New York Times, füze saldırısı sırasında Beyaz Saray’da yaşananları aktardığı bir haber yayımladı. Gazeteye göre, Amerikan istihbarat servislerinden Beyaz Saray’a Salı günü yerel saatle 14.00’te bir mesaj geldi:

“Önümüzdeki saatlerde, İran’ın Amerikan askerilerine yönelik bir saldırı düzenleyeceği neredeyse kesin.”Böylece, Beyaz Saray yetkililerinin saldırılar öncesi önlem almak için vakitleri oldu.

Habere göre, istihbarat servislerinden gelen mesajdan kısa bir süre sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ve diğer üst düzey yetkililer Beyaz Saray Durum Odası’ndaydı (Beyaz Saray’ın zemin katında yer alan bu özel oda, konferans salonu ve istihbarat yönetim merkezi olarak kullanılıyor. Oda, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yönetiliyor)

3 saat sonra, İran’dan fırlatılan balistik füzeler Irak’ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üssü vurdu. Öncesinde, ABD Başkanı Trump, yardımcılarıyla birlikte saatlerce olası tehditleri gözden geçirdi. Askeri uzmanlarsa İran’ın Amerikan askerlerini öldürmesi halinde atılabilecek adımları hesapladılar.

Herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğinin anlaşılmasının ardından Trump ve yardımcısı Pence, Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre liderleriyle görüştü, bu liderlerden bazıları krizin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Time: İran Washington’a saldırıyı önceden dolaylı olarak haber verdi

Time dergisine konuşan bir üst düzey Amerikalı yetkili ise İran’ın Washington’ı Avrupa’daki bir büyükelçilik aracılığıyla saldırıdan önce haberdar ettiğini söylediğini iddia etti.

Dergi 3 Amerikalı yetkiliye dayanarak, İranlıların saldırı hazırlığını Amerikan casus uydularının ve elektronik dinleme cihazlarının yakalayabileceği şekilde yaptıklarını yazdı.
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