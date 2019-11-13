New York Times'ten ilginç iddia

New York Times, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın Doğan’ın damadı ve Trump’ın Türk iş ortağı Mehmet Ali Yalçındağ ile Başkan Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’ı “damatlar üçlüsü” olarak tanımladı.



Gazete, ‘damatlar üçlüsü’nün gerek birbirlerinden bağımsız gerekse bir arada hareket ederek Donald Trump ve Erdoğan arasındaki yeni nesil iletişim hattını oluşturduğunu yazıyor.





New York Times’ın değerlendirmesine göre son dönemde üç damadın arasındaki bağlar, iki liderin gayriresmi ve genellikle perde arkasında yürüttüğü ilişkisinin dünyanın en çalkantılı bölgelerinden birinde Amerika’nın politikalarını nasıl şekillendirdiğini göstermesi açısından önemli.





Türk yetkililer ve diğer kaynaklara göre Erdoğan, S-400 füzeleri ve yaptırımlar gibi meselelerde hem kendi damadı Berat Albayrak hem de Trump’ın iş ortağı Yalçındağ’ı, Jared Kushner aracılığıyla Trump Yönetimi’yle ilişki kurmak amacıyla temsilci olarak görevlendirdi.





AHBAP KAPİTALİST REJİMİ





Gazete, Albayrak’ın Nisan ayında Yalçındağ’ın Trump International Otelinde düzenlediği bir konferansa katılmak için Washington’a gittiği sırada Kushner tarafından Oval Ofis’e çağrılmasını buna örnek gösteriyor.





Erdoğan’ın bazı danışmanlarına göre her iki lider de aile bireylerini ya da iş bağlantılarını arka kapı olarak kullanmayı tercih ediyor. Bunun bir nedeni, Erdoğan ve Trump’ın hükumet kurumlarının kendilerine komplo kurabileceği şeklindeki şüphelerinden kaynaklanıyor.





Başkan George W. Bush döneminde Amerika’nın Ankara Büyükelçisi olan Eric Edelman ise bu konuda, “Trump, bazı ülkelerle olan resmi ilişkileri aileler ya da ahbaplar arasında ilişkilere çeviriyor. Erdoğan da bu tür ilişkileri kesinlikle tercih eder çünkü kendi ahbap kapitalist rejimini yönetiyor. Ancak bu, tüm Amerikalılar’ı kaygılandırmalı” diyor.