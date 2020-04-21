Samanyolu Haber /Dünya / New York Times'ten Türkiye iddiası /21 Nisan 2020 20:03

New York Times'ten Türkiye iddiası

New York Times, İBB verilerine dayandırdığı haberinde sadece İstanbul'da geçtiğimiz yılın aynı zamanına göre 2 bin 100'ün üzerinde daha fazla ölümün olduğunu belirterek, Covid-19 ölümlerinin kayıtlara geçmediğini iddia etti.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği Covid-19 istatistikleri sorgulanmaya devam ederken, yandaş medyanın Sağlık Bakanlığından önce ve farklı verilerle vermesinin ardından akıllardaki soru işaretleri artmıştı.

New York Times, 11 ülkede en az 28 bin kayıtlara geçmemiş Covid-19 ölümünün olduğu iddiasını ortaya atarken; il il de bu ölümleri inceledi.

İstanbul NYT'nin incelediği kentlerden biri olarak dikkat çekti. İBB'nin verilerine dayandırılan haberde, 9 Mart ile 12 Nisan arasında yalnızca İstanbul'da geçtiğimiz yılın aynı zamanına göre beklenenden 2 bin 100'ün üzerinde daha fazla can kaybının olduğu ifade edildi. Bu da hükûmetin açıkladığı resmi verilerin yaklaşık 2 katına denk geliyor.

Öte yandan, mart ayının ortasında ölümlerdeki ciddi artışa dikkat çekilerek "Henüz Türkiye'de ilk Covid-19 vakası duyurulmadan haftalar önce, yani şubat ayında, birçok insanın enfekte olduğuna işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber New York Times'ten Türkiye iddiası Sonraki Haber >>

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:48:40