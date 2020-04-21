New York Times'ten Türkiye iddiası

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği Covid-19 istatistikleri sorgulanmaya devam ederken, yandaş medyanın Sağlık Bakanlığından önce ve farklı verilerle vermesinin ardından akıllardaki soru işaretleri artmıştı.







New York Times, 11 ülkede en az 28 bin kayıtlara geçmemiş Covid-19 ölümünün olduğu iddiasını ortaya atarken; il il de bu ölümleri inceledi.





İstanbul NYT'nin incelediği kentlerden biri olarak dikkat çekti. İBB'nin verilerine dayandırılan haberde, 9 Mart ile 12 Nisan arasında yalnızca İstanbul'da geçtiğimiz yılın aynı zamanına göre beklenenden 2 bin 100'ün üzerinde daha fazla can kaybının olduğu ifade edildi. Bu da hükûmetin açıkladığı resmi verilerin yaklaşık 2 katına denk geliyor.





Öte yandan, mart ayının ortasında ölümlerdeki ciddi artışa dikkat çekilerek "Henüz Türkiye'de ilk Covid-19 vakası duyurulmadan haftalar önce, yani şubat ayında, birçok insanın enfekte olduğuna işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.