Samanyolu Haber /Dünya / New York valisi Cuomo Trump'ı tehdit etti /03 Eylül 2020 19:21

New York valisi Cuomo Trump'ı tehdit etti

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın kente federal yardımları kesme tehdidine, "New York'a gelemez. New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumaları bırak, orduyla gelmesi gerekir" cevabını verdi.

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New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump’ın New York dahil protestolar sırasında yasa dışı eylemlere müsaade eden eyaletlere federal yardımları kesme tehdidine sert tepki gösterdi.

Trump’ın New York’ta istenmediğini belirten Cuomo, “New York’a gelemez. New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumaları bırak, orduyla gelmesi gerekir. New York için yaptığı en iyi iş buradan ayrılmaktı. Bırakın Florida’ya gitsin” ifadesini kullandı.

Cuomo, Trump’ın ilk günden New York’u cezalandırmak istediğini, eyaletlerin ve kentlerin toparlanması için gereken fonları vermeyi reddettiğini savunarak, “Trump, kral değil, New York’ın fonlarını kesemez. Bu yasa dışı bir adım” değerlendirmesinde bulundu. 
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