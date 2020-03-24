Samanyolu Haber /Dünya / New York valisi Trump'a çıkıştı /24 Mart 2020 21:15

New York valisi Trump'a çıkıştı

ABD'de korona virüs kaynaklı can kaybının en fazla olduğu New York eyaletinin valisi, Başkan Donald Trump'ı eleştirdi. Vali Andrew Cuomo, "30 bine ihtiyacım varken 400 tane suni solunum cihazı gönderiliyor. Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin. New York'un yardıma ihtiyacı var" dedi.

SHABER3.COM

ABD’de New York Valisi Andrew Cuomo, Trump yönetimini yeni tip korona virüsü (Kovid-19) ile mücadelede, salgının merkezi haline gelen New York’a yeterli destek vermemekle eleştirdi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının hızla arttığı New York’ta, tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Korona virüsünde etkilenenlerin sayısının her üç günde iki kat arttığını ve salgının yavaşlatılamadığını belirten Cuomo, “New York’un yardıma ihtiyacı var” dedi.

Trump yönetimine, New York’a yeteri kadar destek vermediği için sert eleştiriler yönelten Cuomo, “Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz” ifadesini kullandı.

Salgının daha önceki 45 gün tahminlerinin aksine 2-3 hafta içinde zirveye çıkacağını aktaran Cuomo, eyalette 140 bin yatağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “eyaletlere milyonlarca maske gönderileceği” açıklamasına değinen Cuomo, “Ben söze değil eyleme bakarım. Hani nerede suni solunum cihazları, laboratuvar önlükleri ve eldivenler?” diye sordu.

Korona virüsü vaka sayısının 25 bini geçtiği New York’ta, 210 kişi de öldü. John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ise ABD genelinde vaka sayısı 46 bin 805’e ulaştı, virüs nedeniyle ise 593 kişi öldü. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber New York valisi Trump'a çıkıştı Sonraki Haber >>

Herkes diken üstünde!

Herkes diken üstünde!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:47:35