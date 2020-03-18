Samanyolu Haber /Dünya / New York'a bin kişi hastane gemi /18 Mart 2020 23:39

New York'a bin kişi hastane gemi

Koronavirüsün etkili olduğu ülkelerden biri olan ABD'de, Başkan Trump'ın New York'a bin kişilik bir hastane gemi gönderilmesini istediği ifade ediliyor.

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ABD'nin New York kentine Koronavirüs (Kovid-19) vakası haricindeki hastalıklara sahip kişilerin bakımı ve tedavisi için kullanılacağı belirtilen 1.000 odalı hastane gemi gönderileceği açıklandı.

New York Valisi Andrew Cuomo tarafından yapılan açıklamada, New York'a ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Ordusuna ait hastane gemi gönderileceği ifade edildi.

ABD Ordusu tarafından verilen bilgiye göre hastane geminin, Koronavirüs hastalarını tedavi etmeyeceği virüs harici hastalıklara sahip hastaların bakımı ve tedavisi için kullanılacağı belirtildi.

New York'ta bulunan hastanelerin yükünü alacak gemi hastane için Vali Cuomo, "1.000 odalı konfor, New York Limanı'na demir atacak. Hastane yatakları ihtiyacımız olan şey" dedi.    
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