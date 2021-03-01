New Yorklular, Asyalılara yönelik nefrete karşı yürüdü: 'Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktasının Çin olması nedeniyle daha çok ırkçı saldırıya maruz kalan, eski lider Donald Trump'ın da durmadan 'Çin virüsü' diyerek hedef gösterdiği Asya kökenli ABD'liler gidişata dikkat çekmek için önceki gün sokaklardaydı.
Özellikle yaşlılara karşı ülke genelinde artan saldırıların son örneği geçen perşembe günü 36 yaşındaki bir Asya kökenli vatandaşın bıçaklanması oldu.
300'ü aşkın kişi ve bazı üst düzey yetkililer de New York'taki Foley Meydanı'nda 'Asyalı Karşıtı Nefrete Karşı Ayaklan' adlı miting için toplandı.
'Birbirimize göz kulak olmalıyız, hepimiz New Yorkluyuz'
Mitingde, 3 Şubat'ta kendi başına gelen saldırıyı anlatan 61 yaşındaki Filipinler kökenli Noel Quintana, "Metroda saldırıya uğradığım zaman etrafta bir sürü insan vardı ama kimse yardımıma gelmedi, kimse saldırıyı kaydetmedi. Hepimiz New Yorkluyuz. Birbirimize göz kulak olmamız gerekiyor" dedi.
Belediye Başkanı Bill de Blasio: Nefreti durdurun
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da toplanan kalabalığa karşı "Asyalılara karşı nefreti durdurun" mesajı verdi.
Demokrat Senatör Chuck Schumer de koronavirüs pandemisinin başında bu saldırıların artacağına dair işaretler olduğunun altını çizdi.
New York Eyalet Başsavcısı: Ofisime gelin
New York Eyalet Başsavcısı Letitia James de bu nefret suçlarının ihbarı için herkese çağrıda bulundu, "Bizden nefret edenleri bildirebilmek için ofisime gelin. İçimizden biri yapılmış bir saldırı hepimize yapılmış sayılır" ifadelerini kullandı.
CNN'e konuşan vatandaşlardan Pearl Sun da artık sokakta yürürken çok tedirgin olduğunu anlattı: "Müzik dinleyemiyorum, podcast dinleyemiyorum. Sokakta etrafımda olup bitenlerin ya da başıma gelebileceklerin farkında olduğumdan emin olmak istiyorum. Bir önceki yönetimin söyleminin tüm bunlarda katalizör görevi gördüğünü düşünüyorum. Asya karşıtlığı hep vardı. Geçmişte bizim için pek iyi olmayan yasalar da vardı. Halihazırda süren bir meseleydi ama eski yönetimin başvurduğu söylem bu nefreti daha da artırdı. Maalesef kolay hedef haline geldik. Yaşlılar savunmasız. Onlara saldırmak korkakça bir hareket. Gerçekten sinirleniyorum."
Diğer bir New York sakini Will Lex Ham de ailesinin korku ne endişe içinde yaşadığını söyledi. Asya kökenli vatandaşların ülke kaynaklarından yeterince faydalanamadığını vurgulayan Ham, "Yorulduk. Pandemiyle ortaya çıkan birçok sorunun günah keçisi yapılmaktan yorulduk. Göz ardı edilmekten yorulduk" ifadelerini kullandı.
Irkçı saldırıların sayısı bildirilenden daha fazla
Mitingi düzenleyen Asya Kökenli Amerikalılar Federasyonu'nun (AAF) açıklamasına göre 2020'de bu vatandaşlara yönelik fiziksel saldırı, sözlü saldırı ve yüzlerine öksürme- tükürme gibi yaklaşık 500 nefret suçu işlendi. Asıl sayının daha fazla olduğunun altını çizen kurum, çoğu suçun yetkililere bildirilmiyor olmasını eleştirdi.
Nitekim New York Polis Departmanı geçen yıl Asya kökenlilere karşı bildirilen 29 ırkçı saldırı yaşandığını, bunların 24'ünün 'koronavirüs kaynaklı' olduğunu, maruz kalınan nefret suçlarının 2019'a göre 3 kat arttığını açıkladı.
Alman radyo kanalında Güney Koreli Grammy adayı BTS için ırkçı sözler
Asya kökenlilere karşı ırkçı davranışlar ve koronavirüsün sebebi olarak bu kişilerin görülmesi ABD'ye özgür bir sorun değil. Son saldırı, Almanya'da Bayern 3 radyosu sunucularından Matthias Matuschik'ten geldi.
Grammy adayı Güney Koreli grup BTS'in, MTV Unplugged programında Coldplay'in klasikleşmiş şarkısı Fix You'yu seslendirmesi sonrası grubu Kovid-19'a benzetti. Coldplay'in kendisinden dahi beğeni toplayan cover'ı Güney Koreli bir sanatçıya yakıştıramayan Matuschik gelen tepkiler üzerine yaptığı ikinci bir açıklamada daha da vahim şeyler söyleyip "Güney Kore'ye karşı bir garezim yok. Sırf bu grup Güney Koreli diye beni yabancı düşmanlığıyla suçlayamazsınız. Arabam Güney Koreli bir markadan" ifadelerini kullandı. Matuschik, Kore Yarımadası tarihine de saygısızlık edip bu şarkıyı söylediği için 'BTS'in gelecek 20 yıl Kuzey Kore'de tatil yapıyor olacağını' söyledi.