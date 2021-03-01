New Yorklular, Asyalılara yönelik nefrete karşı yürüdü: 'Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır'

'Birbirimize göz kulak olmalıyız, hepimiz New Yorkluyuz'

Mitingde, 3 Şubat'ta kendi başına gelen saldırıyı anlatan 61 yaşındaki Filipinler kökenli Noel Quintana, "Metroda saldırıya uğradığım zaman etrafta bir sürü insan vardı ama kimse yardımıma gelmedi, kimse saldırıyı kaydetmedi. Hepimiz New Yorkluyuz. Birbirimize göz kulak olmamız gerekiyor" dedi.

Belediye Başkanı Bill de Blasio: Nefreti durdurun

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da toplanan kalabalığa karşı "Asyalılara karşı nefreti durdurun" mesajı verdi.





Demokrat Senatör Chuck Schumer de koronavirüs pandemisinin başında bu saldırıların artacağına dair işaretler olduğunun altını çizdi.





New York Eyalet Başsavcısı: Ofisime gelin

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James de bu nefret suçlarının ihbarı için herkese çağrıda bulundu, "Bizden nefret edenleri bildirebilmek için ofisime gelin. İçimizden biri yapılmış bir saldırı hepimize yapılmış sayılır" ifadelerini kullandı.









CNN'e konuşan vatandaşlardan Pearl Sun da artık sokakta yürürken çok tedirgin olduğunu anlattı: "Müzik dinleyemiyorum, podcast dinleyemiyorum. Sokakta etrafımda olup bitenlerin ya da başıma gelebileceklerin farkında olduğumdan emin olmak istiyorum. Bir önceki yönetimin söyleminin tüm bunlarda katalizör görevi gördüğünü düşünüyorum. Asya karşıtlığı hep vardı. Geçmişte bizim için pek iyi olmayan yasalar da vardı. Halihazırda süren bir meseleydi ama eski yönetimin başvurduğu söylem bu nefreti daha da artırdı. Maalesef kolay hedef haline geldik. Yaşlılar savunmasız. Onlara saldırmak korkakça bir hareket. Gerçekten sinirleniyorum."

Diğer bir New York sakini Will Lex Ham de ailesinin korku ne endişe içinde yaşadığını söyledi. Asya kökenli vatandaşların ülke kaynaklarından yeterince faydalanamadığını vurgulayan Ham, "Yorulduk. Pandemiyle ortaya çıkan birçok sorunun günah keçisi yapılmaktan yorulduk. Göz ardı edilmekten yorulduk" ifadelerini kullandı.







