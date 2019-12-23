Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta 50 bin evsiz için ev yapılacak /23 Aralık 2019 15:38

New York'ta 50 bin evsiz için ev yapılacak

New York Belediye Meclisi, dar gelirler için yapılacak yeni konut programlarında binalarda yer alacak ünitelerin yüzde 15’inin evsizlere yer ayrılması şartını gerektiren yasa tasarısını kabul etti.

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New York Belediye Meclisine sunulan evsizlerle ilgili yeni yasa tasarısı için yapılan oylamada 3 karşı oy, 38 evet, 2 çekimser oy kullanıldı.

Yeni yasayla birlikte on binlerce evsizin yaşadığı New York’ta, yeni yapılacak toplu konut projelerinde binada yer alacak dairelerin yüzde on beşi hiç bir kira ücreti alınmadan evsizlere tahsis edilecek.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre New York, ABD’de evsizlere ücretsiz konut sağlayan en büyük metropol kent olacak.

New York Belediye Meclisi’nin Bronx bölgesi Demokrat üyesi Rafael Salamanca tarafından hazırlanan yasa tasarı, Temmuz ayında yürürlüğe girecek.

Yapılan oylamanın ardından bir değerlendirme yapan New York Belediye Meclisi Başkanı Corey Johnson, “Bu yasa tasarısı gerekli ve acildi. Kabul edilen bu yeni yasa tasarısı devrim niteliğinde bir değişiklik” dedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, evsizlerle ilgili tasarının hazırlık döneminde düzenlemeyle ilgili bazı endişelerini dile getirerek, evsizlerle ilgili yeni yasa tasarısına karşı çıkmıştı.

Başkan Blasio, geçtiğimiz hafta yasa tasarısında uygulamayla ilgili yapılan bazı revizyondan sonra tasarıya muhalefetini sonlandırıp destek vereceğini açıklamıştı.

New York Belediye Başkanı 2026 yılına kadar dar gelirliler için yeni 300 bin daire sayısına ulaşacak, toplu konut binaları inşa edeceklerini açıklamıştı.

Kabul edilen yeni tasarı çerçevesinde 2026 yılına kadar 50 bin kadar evsiz kira bedeli ödemeyecekleri evlere yerleşmiş olacak. Boston'da uygulanan benzer bir program da ise toplu konut programlarında yer alan evlerin yüzde 10'u evsizler için ayrılıyor.
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