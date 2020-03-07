Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta "acil durum" ilan edildi /07 Mart 2020 23:38

New York'ta "acil durum" ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde yeni tip Koronavirüs vaka sayısının artması sonrası acil durum ilan edildi.

SHABER3.COM

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

New York'ta 20 kişide daha Koronavirüs tespit edilmesinin ardından vak'a sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi. 

YOLCU GEMİSİNDE 21 KİŞİYE KORONAVİRÜS TEŞHİSİ KONULDU

Ülkede Koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye yükseldi. Cuomo, yerel yetkililere devlet yardımı gerektirecek kadar acil bir durumun olduğunu söyledi. 

New York Valisi Andrew Cuomo eyalette Koronavirüs salgınına karşı "acil durum" ilan etti.

Bu durum eyaletin acil durumla başa çıkmak için yeterli kaynağı yoksa, federal devletten yardım talep etmesini sağlıyor.

California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildi.

DÜNYADA VAK'A SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

New York Times'ın haberine göre, bir taksi şoföründe virüs testinin pozitif çıkması, 40'tan fazla insanın hastanede karantina altına alınmasıyla sonuçlandı.

12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere de yayılan yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) dünya genelinde şu ana kadar 100 bine yakın kişi etkilendi. 

Salgında şu ana kadar 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber New York'ta "acil durum" ilan edildi Sonraki Haber >>

Türkiye'de adalete aç, şiddete tokuz

Türkiye'de adalete aç, şiddete tokuz

Türkiye'deki kadınların yaşadıklarını anlattılar

Türkiye'deki kadınların yaşadıklarını anlattılar

Moskova'daki zirveden ilginç görüntüler

Moskova'daki zirveden ilginç görüntüler

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eylemler var

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eylemler var

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Karantinadaki gemiye operasyon

Karantinadaki gemiye operasyon

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Havai Fişek kamyonu devrilince

Havai Fişek kamyonu devrilince
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:47:55