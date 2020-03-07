New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.







New York'ta 20 kişide daha Koronavirüs tespit edilmesinin ardından vak'a sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi.





YOLCU GEMİSİNDE 21 KİŞİYE KORONAVİRÜS TEŞHİSİ KONULDU





Ülkede Koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye yükseldi. Cuomo, yerel yetkililere devlet yardımı gerektirecek kadar acil bir durumun olduğunu söyledi.





New York Valisi Andrew Cuomo eyalette Koronavirüs salgınına karşı "acil durum" ilan etti.







Bu durum eyaletin acil durumla başa çıkmak için yeterli kaynağı yoksa, federal devletten yardım talep etmesini sağlıyor.





California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildi.





DÜNYADA VAK'A SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI





New York Times'ın haberine göre, bir taksi şoföründe virüs testinin pozitif çıkması, 40'tan fazla insanın hastanede karantina altına alınmasıyla sonuçlandı.





12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere de yayılan yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) dünya genelinde şu ana kadar 100 bine yakın kişi etkilendi.





Salgında şu ana kadar 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.