Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta bu iki kelimeyi kullanmak artık yasak! /29 Mayıs 2020 12:48

New York'ta bu iki kelimeyi kullanmak artık yasak!

New York belediye meclisi aldığı kararla, 'yabancı' ve ‘yasa dışı göçmen’ kelimelerinin kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Coronavirus pandemisinin dünyadaki merkezi haline gelen ABD’de salgından sonra önemli bir sorun haline gelen ırkçılık ve polis şiddetinin ardından New York kentinde önemli bir karara imza atıldı. New York kenti belediye meclisi aldığı bir kararla, yabancı (alien) ve ‘yasa dışı göçmen’ (illegal immigrant, illegal migrant) kelimelerini şehrin yasal belgelerinde kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

BOĞARAK ÖLDÜRME FİTİLİ ATEŞLEDİ

ABD'de, polisin gözaltı işlemi sırasında bir siyahi vatandaşın boynuna dizini dayayıp dakikalarca nefes almasını engelleyerek ölümüne sebep olduğu görüntüler ülkede infiale yol açtı. Ülkede artan ırkçılık ve polis şiddetine karşı New York kenti belediye meclis üyeleri önemli bir karara imza attı.  New York kenti belediye meclisi aldığı bir kararla, yabancı (alien) ve ‘yasa dışı göçmen’ (illegal immigrant, illegal migrant) kelimelerini şehrin yasal belgelerinde kullanılmasının yasaklandığını açıkladı. Yetkililer, bu kelimelerin insanları alçaltıcı olduğunu belirtti.

‘YABANCI’ KELİMESİNİ YASAKLAYAN İLK KENT OLDU

artigercek.com'da yer alan haberde New York kenti “yabancı” ve “yasadışı” kelimelerinin göçmenler için kullanılmasını yasaklayan ilk ABD kenti oldu. Geçen Perşembe günü belediye meclisinde kabul edilen tasarıyla bu terimlerin insanları alçaltıcı olduğu ifade edilerek şehrin yasal belgelerinde bundan böyle kullanılmayacağı belirtildi.

Yabancı ve yasadışı göçmen kelimeleri yerine ‘vatandaş olmayan’ (noncitizen) kelimesi kullanılacak. Belediye Meclisi Sözcüsü Corey Johnson kararla ilgili yaptığı açıklamada, hiçbir kişinin doğası gereği yasadışı olamayacağını belirtti.    

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