New York'ta Covid-19 patlaması

New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, eyalette Covid-19'a bağlı toplam 2 bin 119 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.



Vali Hochul, vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda artış görüldüğüne dikkati çekerek, “Bunu ciddiye alıyoruz ancak panik yapmıyoruz." ifadesini kullandı.



NBC kanalı, hastaneye yatışlarla ilgili söz konusu rakamın, önceki aya kıyasla yaklaşık 3 kat arttığı değerlendirmesinde bulundu.



Geçen hafta New York’taki Covid-19 uyarı seviyesi “düşük”ten “orta” seviyeye çıkarılmıştı.



Omicron varyantı nedeniyle ülkede vaka sayılarının tavan yaptığı geçen yıl sonunda New York’ta hastaneye yatış rakamı 13 bine çıkmıştı.



John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, New York’ta şu ana kadarki toplam Covid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 68 bini aşmış bulunuyor.