Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta durum kritik /05 Nisan 2020 00:26

New York'ta durum kritik

Yeni tip Koronvirüs (Covid-19) salgınında her gün bine yakın kişinin hayatını kaybettiği New York'ta Belediye Başkanı Blasio acilen 45 bin sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde Belediye Başkanı Bill de Blasio şahsi Twitter hesabında paylaştığı videoda 45 bin profesyonel sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu kaydetti. 

Belediye Başkanı Blasio, “Henüz bu mücadeleye hazır olmayan herkes, size ihtiyacımız var.” diyerek sağlık çalışanlarını müracaatta bulunmaya davet etti.

ŞİMDİ BİZE YARDIM ET!

Blasio, “Size şunu söylemek zorundayım, mayıs ve nisan aylarında mücadelemize katılması için 45 bin profesyonel sağlık çalışanına ihtiyacımız var. Böylece bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Bu yüzden lütfen; eğer bize yardımcı olabilirsen ya da olabilecek başka birini tanıyorsan şimdi bize yardım et.” dedi.

Blasio; restoran ve spor salonu gibi yerlerin 30 Nisan’da açılıp açılmayacağı sorusu üzerine Blasio, "Mayısta da devam edebileceğini tahmin ediyoruz. İnsanların buna hazırlıklı olmasını istiyoruz. " dedi. 

Blasio mayıstan sonra durumun daha iyi olacağını ifade etti.

"ZORLU BİRKAÇ AYDAN GEÇECEĞİZ"

Koronavirüs'ün mevsimsel olup olmadığı hakkında ise Blasio, “Koronavirüs hakkında hâlâ öğrenmemiz gereken çok şey var. Size ilginç bir şey söyleyeyim; evet, virüs mevsimsel olabilir, kesin bir bilgi yok. Şunu biliyoruz ki zorlu birkaç aydan geçeceğiz.” diye konuştu. 

ABD'den son 24 saat içinde Koronavirüs'ten 1.105 kişi daha hayatını kaybetti. Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 163'e ulaştı.

EN FAZLA VAK'A ABD'DE, 3M FİRMASINA EL KONULDU

ABD'de vak'a sayısı da her geçen dakika artıyor. Son veriler hariç 278 bin 537 kişide Koronavirüs tespit edildi. 

Maskesiz olarak sokağa çıkılmaması yönünde çağrılar sürerken, 3M firmasına Trump'ın talimatı ile el konuldu. Firma tüm N95 maskelerini ABD'ye satacak.
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