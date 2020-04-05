New York'ta durum kritik

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde Belediye Başkanı Bill de Blasio şahsi Twitter hesabında paylaştığı videoda 45 bin profesyonel sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu kaydetti.





Belediye Başkanı Blasio, “Henüz bu mücadeleye hazır olmayan herkes, size ihtiyacımız var.” diyerek sağlık çalışanlarını müracaatta bulunmaya davet etti.





ŞİMDİ BİZE YARDIM ET!





Blasio, “Size şunu söylemek zorundayım, mayıs ve nisan aylarında mücadelemize katılması için 45 bin profesyonel sağlık çalışanına ihtiyacımız var. Böylece bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Bu yüzden lütfen; eğer bize yardımcı olabilirsen ya da olabilecek başka birini tanıyorsan şimdi bize yardım et.” dedi.





Blasio; restoran ve spor salonu gibi yerlerin 30 Nisan’da açılıp açılmayacağı sorusu üzerine Blasio, "Mayısta da devam edebileceğini tahmin ediyoruz. İnsanların buna hazırlıklı olmasını istiyoruz. " dedi.





Blasio mayıstan sonra durumun daha iyi olacağını ifade etti.







"ZORLU BİRKAÇ AYDAN GEÇECEĞİZ"





Koronavirüs'ün mevsimsel olup olmadığı hakkında ise Blasio, “Koronavirüs hakkında hâlâ öğrenmemiz gereken çok şey var. Size ilginç bir şey söyleyeyim; evet, virüs mevsimsel olabilir, kesin bir bilgi yok. Şunu biliyoruz ki zorlu birkaç aydan geçeceğiz.” diye konuştu.



