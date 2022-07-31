Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta maymun çiçeği nedeniyle 'acil durum' ilan edildi /31 Temmuz 2022 11:58

New York'ta maymun çiçeği nedeniyle 'acil durum' ilan edildi

Koronavirüs salgını sonrasında dünyada yeni bir pandemi korkusu meydana getiren 'maymun çiçeği' virüsü nedeniyle ABD'nin New York eyaletince acil durum ilan edildiği aktarıldı.

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Omicron varyantı sonrasında daha hızlı bir şekilde yayılan ve son dönemde etkisini yitirmeye başlayan koronavirüs salgını sonrasında dünyada yeni bir pandemi korkusu meydana getiren 'maymun çiçeği' virüsü nedeniyle ABD'nin New York eyaletince acil durum ilan edildiği ifade edildi.
 Evrensel'de yer alan habere göre ABD’nin New York kentinde, Maymun Çiçeği virüsü vakaları nedeniyle ‘Halk Sağlığı Acil Durumu’ ilan edildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı açıklamada, “Bugün New York'ta Maymun Çiçeği hastalığı nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan ediyoruz. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, insanları güvende tutmak için aşı ve tedaviye erişimi genişletmek için mümkün olduğunca hızlı hareket ettik” dedi.

“150 BİN KİŞİ RİSK ALTINDA”

Adams, kentin Maymun Çiçeği virüsünde merkez üssü olduğunu ve 150 bin kişinin risk altında olduğunu ifade ederek, “New York şu anda salgının merkez üssü ve yaklaşık 150 bin New Yorklunun şu anda Maymun Çiçeği riski altında olabileceğini tahmin ediyoruz. Federal ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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