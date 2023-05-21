Samanyolu Haber /Gündem / New York'ta oy kullanmaya gidenlere 'baltalı dehşet' yaşattı /21 Mayıs 2023 12:57

New York'ta oy kullanmaya gidenlere 'baltalı dehşet' yaşattı

Gazeteci Mehmet Sümer, New York Long Island'ta bir Türk vatandaşın oy verme merkezine elinde baltayla gelerek küfürler savurduğunu öne sürdü.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. 

Gazeteci Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından New York Long Island'ta oy verme merkezine gelen bir Türk vatandaşın elinde baltayla etrafa küfürler savurduğunu iddia etti.

"GÖZALTINA ALINDIĞI BELİRTİLİYOR"
Sümer, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"New York Long Island'ta oy verme merkezinin yakınına gelen bir Türk vatandaşı elinde baltayla etrafa küfürler ediyor, oradakiler tarafından sakinleştirilen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahsın daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor."
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