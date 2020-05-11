New York'ta 'sebebi bilinmeyen' ölümler...

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen şehir olan New York'ta mart ve nisan aylarında 5 binden fazla 'sebebi belirlenemeyen' ölüm olduğunu açıkladı.





NBC'nin haberine göre, CDC 11 Mart ile 2 Mayıs arasında New York'ta gerçekleşen ölümler incelendi. Çalışmada, söz konusu tarihler arasındaki toplam 32 bin 107 ölümden 24 bin 172'sinin beklentinin üstünde gerçekleştiği, bu rakamdan da 18 bin 879'unun direkt veya dolaylı Covid-19 bağlantılı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.





Raporda, geriye kalan 5 bin 293 ölümün ise kayıtlarda virüs ile bağlantısı olup olmadığının tanımlanmadığı belirtilerek, "Onaylanmış veya muhtemel Covid-19 ile ilişkili ölümler olarak tanımlanmayan 5 bin 293 ölüm doğrudan veya dolaylı olarak salgına bağlı olabilir" denildi.





Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre New York'ta bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 26 bin 682 kişi hayatını kaybederken, 58 bin 6 kişi tedavi sonucu iyileşti.