Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta silahlı saldırgan dehşeti! /14 Aralık 2020 12:05

New York'ta silahlı saldırgan dehşeti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde silahlı saldırgan Noel konserinden sonra katedral önünde ateş açtı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde ikamet edenler dün silahlı saldırı dehşeti yaşadı. Kutsal Aziz John Katedrali'nin önünde verilen Noel korosu konserinin akabinde rastgele ateş açan bir saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. 

Manhattan'ın kuzey batı kısmında meydana gelen saldırının akabinde polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın çevredeki polis memurlarına ateş açtığı belirtildi. 

Saldırganın kurşunlarının hiçbir polis memuru veya vatandaşa isabet etmediği belirtildi. Kimliği açıklanmayan silahlı saldırgan, ateş açtıktan bir süre sonra polis tarafından vuruldu. 

ÇANTASINDAN HALAT, TEL VE ESKİ BİR İNCİL ÇIKTI

Komiser yardımcısı Edward Riley, saldırganın aceleyle yakınlardaki bir yerel hastaneye götürüldüğü, ancak kurtarılamadığı belirtildi. 

Birçok suç kaydı olduğu belirtilen saldırganın çantasında kutuya doldurulmuş benzin, halat, tel, bant, bıçak ve eski bir İncil bulundu. 

Saldırgan, kilisenin önünde gerçekleştirilen Noel konserinin bitiminden yaklaşık 15 dakika sonra ateş açtı. Konseri yaklaşık 200 kişi takip ediyordu. 

Normal şartlarda katedralin içinde verilen konser bu sene yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dışarı taşınmıştı.

New York Times'a konuşan kilise sözcüsü, "Her şey çok güzeldi, ancak sonunda bu adam ateş etmeye başladı. Saldırgan çok fazla insanı öldürebilirdi. Çevrede yüzlerce insan vardı ve en az 20 el ateş etti." ifadelerini kullandı.
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