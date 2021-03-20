Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta taciz skandalı büyüyor, yardımcısı da suçladı /20 Mart 2021 19:13

New York'ta taciz skandalı büyüyor, yardımcısı da suçladı

ABD'yi karıştıran cinsel taciz skandalı her geçen gün büyüyor. ABD'de, New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo, bu kez de yardımcısı Alyssa McGrath tarafından taciz iddiasıyla suçlandı.

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Vali Cuomo'nun 33 yaşındaki yardımcısı McGrath, Cuomo’nun evlilik yüzüğünü sorguladığını, boşanma durumunu sorduğunu ve bir dizi iltifatlarda bulunduğunu öne sürdü.

McGrath, Cuomo'yu cinsel iletişim kurmakla suçlamadığını ancak Vali'nin eylemlerinin tacize yol açtığını söyledi.

Öte yandan McGrath, ismini belirtmediği başka bir iş arkadaşının da Cuomo ile düzenli görüşüp mesajlaştığını ifade etti.

CUOMO HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

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Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a, Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.

"Times Union" gazetesinde 10 Mart'taki haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırıp uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.
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