New York'ta tam açılma kararı

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD'nin New York kentinde Covid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'da kaldırılacağı duyuruldu.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte 1 Temmuz tarihinde Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağı ve kentin tam açılma sürecine gireceğini duyurdu.
De Blasio, “Planımız 1 Temmuz’da New York’u tamamen yeniden açmak. Dükkanların, işletmelerin, ofislerin tiyatroların açılmasına tüm gücümüzle hazırız” dedi.
Aşılamayla koronavirüs vakalarında önümüzdeki 2 ayda düşüş beklediklerini söyleyen De Blasio, "Her şeyi toparlamak için artık yeterli güvene sahibiz" dedi.