Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta tam açılma kararı /29 Nisan 2021 22:12

New York'ta tam açılma kararı

Bir dönem koronavirüsün en etkili olduğu bölgelerden birisi olarak gösterilen ABD'nin New York şehrinde 1 Temmuz itibariyle tam açılmaya gidilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD'nin New York kentinde Covid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'da kaldırılacağı duyuruldu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte 1 Temmuz tarihinde Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağı ve kentin tam açılma sürecine gireceğini duyurdu.

De Blasio, “Planımız 1 Temmuz’da New York’u tamamen yeniden açmak. Dükkanların, işletmelerin, ofislerin tiyatroların açılmasına tüm gücümüzle hazırız” dedi.

Aşılamayla koronavirüs vakalarında önümüzdeki 2 ayda düşüş beklediklerini söyleyen De Blasio, "Her şeyi toparlamak için artık yeterli güvene sahibiz" dedi.
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