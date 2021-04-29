New York'ta tam açılma kararı





New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte 1 Temmuz tarihinde Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağı ve kentin tam açılma sürecine gireceğini duyurdu.





De Blasio, “Planımız 1 Temmuz’da New York’u tamamen yeniden açmak. Dükkanların, işletmelerin, ofislerin tiyatroların açılmasına tüm gücümüzle hazırız” dedi.





Aşılamayla koronavirüs vakalarında önümüzdeki 2 ayda düşüş beklediklerini söyleyen De Blasio, "Her şeyi toparlamak için artık yeterli güvene sahibiz" dedi.