New York'ta tarihi seçim: İlk kez bir müslüman belediye başkanı seçildi

ABD’nin New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4’ünü alarak kentin ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.





Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından, Associated Press’in (AP) paylaştığı verilere göre sandıkların yüzde 89’u açıldı.





1 MİLYONDAN FAZLA OYLA TARİHE GEÇTİ

TGerçek Gündem'de yer alan habere göre toplamda 1 milyon 16 bin 968 oy alan 34 yaşındaki Zohran Mamdani, 840 bin 191 oyda kalan Cuomo ve 144 bin 397 oy alan Sliwa’yı geride bıraktı.





DİĞER EYALETLERDE DE DEMOKRAT ZAFERİ

New Jersey’de yapılan valilik seçimlerinde Demokrat aday Mikie Sherrill, oyların yüzde 56’sını alarak Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli’yi geride bıraktı.





Virginia’da ise yine Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger yüzde 56,9 oy oranıyla yarışı önde tamamlarken, Cumhuriyetçi Winsome Earle-Sears yüzde 42,9’da kaldı.





‘NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI’

Daha önce Demokrat Parti’nin ön seçimlerinde oyların yüzde 56’sını alarak dikkatleri üzerine çeken Mamdani, parti içindeki en güçlü rakibi eski vali Andrew Cuomo’yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Filistin’e verdiği destek ve İsrail’in Gazze’deki ihlallerine yönelik eleştirileriyle tanınan Mamdani, seçim zaferiyle birlikte hem Müslüman hem de Güney Asya kökenli ilk New York Belediye Başkanı unvanına sahip oldu.







