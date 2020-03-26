Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı /26 Mart 2020 22:05

New York'ta vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı

ABD'de de hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden Koronavirüs vakalarının New York'ya bir günde yüzde 40 artış gösterdiği ifade edildi.

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New York'ta yeni koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD'nin New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında eyaletteki vaka sayısının 37 bin 258'e çıktığını söyledi. 

Bazı hastaların 20 ila 30 gündür suni solunum cihazlarına bağlı olduğunu aktaran Cuoma, uzun süre cihazlara bağlı kalmanın da ölüm oranlarını artırdığını vurguladı. Cuomo, bir hastanın suni solunum cihazına ne kadar uzun süre bağlı kalırsa, iyileşme oranının da o kadar düşük olduğuna dikkati çekti.

NEW YORK'UN 5 BÖLGESİNE BİN YATAKLI HASTANE

Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının, bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktığını bildiren Cuomo, 1290 kişinin ise yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu kaydetti.

Cuomo, New York'un 5 bölgesinin her birine bin yataklı hastane inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

ABD genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, New York'ta ise bir günde 100 kişinin ölümüyle toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 385'e yükseldi.
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