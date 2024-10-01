Samanyolu Haber /Gündem / New York'tan sonra şimdi de Brooklyn: Bir 'hediye' skandalı daha /01 Ekim 2024 09:32

New York'tan sonra şimdi de Brooklyn: Bir 'hediye' skandalı daha

Brooklyn Belediye Başkanı Antonio Reynoso, göreve başladığında Türk yetkililerin kendisine sekiz adet altın kaplama porselen çay seti hediye ettiğini ve Türkiye'ye davet edildiğini açıkladı. Reynoso, hediyeleri iade ettiğini ve bu olayları selefi Eric Adams'ın yolsuzluk iddianamesi sonrası farklı bir gözle değerlendirdiğini belirtti.

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Brooklyn Belediye Başkanı Antonio Reynoso, göreve başladığında Türk hükümetinden sekiz porselen çay seti aldığını, ancak bu hediyeleri iade ettiğini açıkladı.

Reynoso, ayrıca Türk yetkililerin kendisini Türkiye'ye tüm masrafları karşılanacak şekilde davet ettiğini ancak bu teklifi de geri çevirdiğini belirtti.

PIX 11 ile yaptığı bir röportajda Reynoso, selefi Eric Adams'ın benzer hediyeleri kabul ettiğini ve bunun sonucunda yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Reynoso, Adams’ın geçmişte bu tür hediyeleri kabul ederek Türk hükümetine bir fırsat tanıdığını düşündüğünü söyledi: "Onların benimle de benzer bir ilişki kurmaya çalıştığını şimdi daha iyi anlıyorum."

ADAMS’A YÖNELİK YOLSUZLUK İDDİALARI
Eric Adams, Brooklyn Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Türk hükümetinden 100 bin doları aşan değerlerde lüks seyahat, otel konaklamaları, iş sınıfı uçuşlar ve yemek davetleri gibi hediyeler almakla suçlanıyor.

Federal savcılara göre Adams, bu hediyeleri kabul ederek Türk hükümetinin etkisi altına girdi ve çıkarları doğrultusunda hareket etti.

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Savcılar, Adams’ın Türk hükümetinin isteği üzerine güvenlik endişelerine rağmen FDNY’nin 36 katlı Türk Evi gökdelenini açması için baskı yaptığını iddia ediyor.

REYNOSO’NUN TÜRK YETKİLİLERLE İLİŞKİSİ
Reynoso, göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Türk Konsolosluğu’nun kendisini Türkiye’ye davet ettiğini ve tüm masrafları karşılamayı teklif ettiğini açıkladı.

Ayrıca kendisine ve ekibine sekiz adet altın kaplama porselen çay seti hediye edildi. Ancak, hediyeleri iade ettiğini ve bu tür tekliflerin etik dışı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Eski Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz de 2011 yılında Türk hükümetinden aldığı ücretsiz uçuşlar nedeniyle 20 bin dolar ceza almıştı.
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