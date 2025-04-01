Samanyolu Haber /Gündem / Newsweek yazdı: İsrail ve Türkiye'nin Suriye'de çatışma riski büyüyor /01 Nisan 2025 15:08

Newsweek yazdı: İsrail ve Türkiye'nin Suriye'de çatışma riski büyüyor

Ortadoğu’da dengeler hızla değişirken, Newsweek’in kapağına taşıdığı dosyaya göre İsrail ve Türkiye, Suriye’de giderek daha riskli bir çatışma rotasına giriyor.

SHABER3.COM

Newsweek’in analizine göre, İsrail ordusu, Hamas ve İran destekli güçlere karşı kazandığı zaferin ardından Suriye’de etkisini artırıyor. Golan Tepeleri çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturma girişiminde bulunan İsrail, bölgedeki Dürzi ve Kürt gruplarla işbirliği yaparken, hava saldırılarını da sıklaştırıyor.

Öte yandan, Türkiye’nin kuzey Suriye’deki askeri varlığı da güçleniyor. Ünlü ABD dergisi, Ankara’nın Suriye’deki muhaliflerle bağlarını derinleştirdiğini ve bölgedeki yeni gelişmelere karşı sert bir tutum sergilediğini aktarıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı duracaklarını belirtiyor.

ABD ise iki müttefiki arasındaki gerilimi dikkatle izliyor. Newsweek’e konuşan uzmanlar, Washington’un bölgede karmaşık bir dengeyi sürdürmek zorunda olduğunu ve her iki tarafı da çatışmadan uzak tutmaya çalıştığını vurguluyor.

Yeni Suriye yönetiminin şekillenmesiyle birlikte, İsrail ve Türkiye’nin çıkarları daha da çelişebilir. Dergi, bölgedeki gelişmelerin Suriye’nin fiili olarak bölünmesine yol açabileceğini ve bunun uzun vadeli yeni krizleri tetikleyebileceğini belirtiyor. ABD’nin nasıl bir politika izleyeceği ise merak konusu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Newsweek yazdı: İsrail ve Türkiye'nin Suriye'de çatışma... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:35:53