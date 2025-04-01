Newsweek yazdı: İsrail ve Türkiye'nin Suriye'de çatışma riski büyüyor

Newsweek’in analizine göre, İsrail ordusu, Hamas ve İran destekli güçlere karşı kazandığı zaferin ardından Suriye’de etkisini artırıyor. Golan Tepeleri çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturma girişiminde bulunan İsrail, bölgedeki Dürzi ve Kürt gruplarla işbirliği yaparken, hava saldırılarını da sıklaştırıyor.





Öte yandan, Türkiye’nin kuzey Suriye’deki askeri varlığı da güçleniyor. Ünlü ABD dergisi, Ankara’nın Suriye’deki muhaliflerle bağlarını derinleştirdiğini ve bölgedeki yeni gelişmelere karşı sert bir tutum sergilediğini aktarıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı duracaklarını belirtiyor.





ABD ise iki müttefiki arasındaki gerilimi dikkatle izliyor. Newsweek’e konuşan uzmanlar, Washington’un bölgede karmaşık bir dengeyi sürdürmek zorunda olduğunu ve her iki tarafı da çatışmadan uzak tutmaya çalıştığını vurguluyor.





Yeni Suriye yönetiminin şekillenmesiyle birlikte, İsrail ve Türkiye’nin çıkarları daha da çelişebilir. Dergi, bölgedeki gelişmelerin Suriye’nin fiili olarak bölünmesine yol açabileceğini ve bunun uzun vadeli yeni krizleri tetikleyebileceğini belirtiyor. ABD’nin nasıl bir politika izleyeceği ise merak konusu.