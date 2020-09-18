Samanyolu Haber /Gündem / "Neye göre tutukluyorlar bilsek de biz de öğrencilere mahçup olmasak" /18 Eylül 2020 15:30

"Neye göre tutukluyorlar bilsek de biz de öğrencilere mahçup olmasak"

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner’den Sulh Ceza hakimlerine çağrı geldi: “Bir toplantı düzenlense, hukuk fakültesindeki hocalara bir öğretseler ‘tam olarak neye göre’ tutukluyorlar. Biz de öğrencilerimize mahcup olmasak böylece.”

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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner’den, Sulh Ceza hakimlerine sert bir eleştiri geldi. Taner, sulh ceza hakimlerinin bir toplantıyla hukuk fakültesindeki hocalara ‘tam olarak neye göre’ tutuklama yaptıklarını öğretmelerini isteyerek, “Biz de öğrencilerimize mahcup olmasak böylece” dedi.

‘KÜÇÜK BİR RİCAM VAR: NEYE GÖRE TUTUKLUYORLAR?’ 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner, “Eğer mümkünse sulh ceza hakimlerinden küçük bir ricam var. Bir toplantı düzenlense, hukuk fakültesindeki hocalara bir öğretseler ‘tam olarak neye göre’ tutukluyorlar. Biz de öğrencilerimize mahcup olmasak böylece, CMK’da tutuklamanın şartları var ama bir de şunlar var diye anlatsak” değerlendirmesinde bulundu.

“ATILAN TWEET SAYISINA GÖRE TUTUKLAMA KARARI VERİLİYOR” 

Taner’in paylaşımına yorum yapan Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü Zeynel Kangal ise “Şüphelinin ünlü olup olmamasına ve günlük atılan tweet sayısına göre tutuklama kararı veriliyor. Böylece halkımız yargı sürecine katıldığından daha demokratik hale geliyoruz” dedi.
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