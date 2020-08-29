Neyi gizliyorsunuz, veriler elimizde!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye." açıklamasını yaparken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “Sadece Ankara’da 563 kişi öldü. Adana, İstanbul, İzmir, Ankara belediye başkanlarından bir günlük rakamları istesinler. Sonra açıklanan rakamlara baksınlar." dedi.





İyi Parti’nin online düzenlediği webinar paneli sonrası yöneltilen sorular üzerine açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.







E-DEVLET ÜZERİNDEN VERİLERE ERİŞİM KISITLANDI





Türkiye'deki sayı kadar, İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölenler olduğunu söylemesi halinde kıyamet kopacağını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti: "Bizde bu sayılar var. Bir dönem kamuya açıktı, e-devlet üzerinden görülebiliyordu. Bunlar kısıtlandı. Ancak insanlar istatistikleri okuyabiliyorlar. Yani bir önceki sene ile bu sene arasındaki farkı okuyabiliyorlar. Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye. Peki üstü ne olacak. Türkiye rakamları neredeyse Ankara'dakiler kadar, açıklanmıyor."





İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben görüyorum. Bu rakamları bunu bir kısım siyasilere verdik. Bunu konuşan siyasiler neredeyse hain ilan edildi. Ölüm raporunu paylaşmak işin vahametini tedbir boyutunu arttırır. O bakımdan söylüyorum, ne yazık ki şu anda İstanbul eşittir Türkiye."





"NEYİ GİZLİYORSUNUZ, HEPSİ ELİMİZDE"





Bütün verilerin belediyelerde olduğuna işaret eden İmamoğlu, “Neyi gizliyorsunuz? Tüm ölümleri kayıt alan kurumuz. Nakli yapan da biziz. Mezarlıklar Müdürlüğü bizde, ölümler bize geliyor. Bunun gizlisi saklısı olmaz.” diye konuştu.







İmamoğlu, "İstanbul'un önemli gündemi bu olmalıdır. İkinci vazgeçilmez gündemi deprem olmalıdır. Artık bakanlar, bakanlıklar Kanal İstanbul için köy köy gezip ‘siz nasıl istiyorsanız planı öyle değiştireceğiz' diye propaganda yapıyorlar. Ağlanacak haldeyiz. Bakanlar plan değişikliği için köye gidiyor. Çok ayıp." dedi.





“TOPLUM ÖNÜNDE TARTIŞMAMIZI İSTİYORLAR”





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında yapmak istedikleri çalışmaların engellendiğini söyledi.





Yavaş şunları dile getirdi: "Biz sokakta konteynerler kurup insanların ateşini ölçmek istedik. Bize izin verilmedi. Sonra yollarda polisler ateş ölçmeye başladı. Biz bunu kendi aramızda değerlendirdiğimizde, ‘birileri bizimle toplum önünde tartışma yaşamak istiyor' diye değerlendirdik. Covid-19 üzerinde bir çatışma çıkarmak istiyorlar. Biz bunun dışında kalalım."





“ANKARA'DA 563 KİŞİ ÖLDÜ”





Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin gerçekten uzak olduğunu kaydeden Yavaş, "Ankara'da toplam 563 kişi öldü. Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulsun. Adana, İstanbul, İzmir, Ankara belediye başkanlarından bir günlük rakamları istesinler. Sonra açıklanan rakamlara baksınlar. Rakamları az açıklamanın kime, ne faydası var? Bence tam tersi olmalı. 30 vefat varsa 100 demeli. Yoksa vatandaşlarımız ne düğünden ne sünnetten vazgeçer. Biraz ikna ile biraz korkutarak, biraz zorlamayla bu tedbirlere ağırlık vermek zorundayız yoksa gerçekten altından kalkamayacağız."





“BELEDİYELER OLMASA HÜKÛMETİN HÂLİ NE OLURDU!"





Mansur Yavaş, birilerinin kara propaganda yaparak kendilerini kötülediğine işaret ederek, "Biz olmazsak bunlar üç koyun güdemez, ortalık çöp dağlarıyla dolar diyorlardı. Hükûmet değişikliğinde Türkiye'de kara bir tablo çıkacağını söylüyorlardı. Tam tersi çıktı. Hatta bu belediyeler olmazsa salgında hükûmetin hali nice olacaktı. Maske bile dağıtmakta zorlandılar." dedi.