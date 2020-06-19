Samanyolu Haber /Spor / Neymar haksız bulundu, mahkum edildi /19 Haziran 2020 22:59

Neymar haksız bulundu, mahkum edildi

Barcelona'dan ayrılma sürecinde yaşanan gelişmeler nedeniyle dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, 6,7 milyon Euro ödemeye mahkum edildi.

SHABER3.COM

Barcelona'dan ayrılırken feshedilen sözleşmesi için İspanyol kulübünden 43,6 milyon Euro talep eden Neymar, 6,7 milyon Euro ödemeye mahkum edildi.

İspanyol mahkemesi, Barcelona ile olan sözleşmesini feshetmesinden kaynaklanan davada haksız bulduğu Brezilyalı futbolcu Neymar'ı 6,7 milyon Euro ödemeye mahkum etti.

Neymar'ın 2016'da Barcelona ile yenilediği sözleşmenin, bir yıl sonra Paris Saint Germain'e transfer olmasıyla feshedilmesinden kaynaklanan tazminat sorunu tarafların karşılıklı olarak birbirlerine suçlamasıyla mahkemeye taşınmıştı.

Davaya bakan Barselona 15 nolu Sosyal Mahkemesi, Barcelona kulübünü haklı bularak, Brezilyalı futbolcunun 6,7 milyon Euro ödemesiyle ilgili kararını açıkladı.

Söz konusu davada taraflardan Neymar 43,6 milyon Euro, Barcelona Kulübü ise 22,5 milyon Euro talep ediyordu.

Mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti yazılı bir açıklamayla dile getiren Barcelona, "Karar, 43,6 milyon Euro talep eden futbolcunun gerekçelerini tamamen reddetmektedir ve Barcelona'nın başvurusunun büyük bölümünü haklı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Neymar'ın, kararı üst mahkemeye itiraz etme hakkı bulunuyor.
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