Samanyolu Haber /Gündem / Neyse ki tatil masrafı '35 bin lira'ymış... O Hakimden Peker'e dava /09 Haziran 2021 10:48

Neyse ki tatil masrafı '35 bin lira'ymış... O Hakimden Peker'e dava

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde ücretsiz kaldığını ileri süren Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Toklu, "Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu" dedi.

SHABER3.COM

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum’daki geceliği 100 bin TL’lik otelde ücretsiz kaldığını iddia eden Sedat Peker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Toklu, Eylül 2020'de söz konusu otelde kaldığını ve 35 bin lira ödeme yaptığını söyledi. Toklu, "Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım" dedi.

ankaragazeteci.com’dan Alican Uludağ'ın haberine göre, Toklu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Sedat Peker hakkında 'iftira', 'hakaret', 'kişisel verileri ele geçirmek' suçlarından dava açılmasını istedi. Esat Toklu, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili şunları kaydetti:

'Paramount Otel’e 2020 yılında ailemle tatil yapmak için gittim'

"Adı geçen Paramount Otel’e 2020 yılı Eylül ayının sonlarına doğru ailemle tatil yapmak için gittim. Konaklama yaptığımız dönem pandemi dönemi olup, yaz tatil sezonunun sonudur. Otel fiyatları da o dönemde uygun olduğu için rezervasyonu çok önceden bu tarihe yapmıştım. Konaklama bedeli olan 35 bin lirayı otelin hesabına şahsi hesabımdan gönderdim. Buna dair dekont ektedir. Otelde kimsenin misafiri olarak kalmadım.

'Kendisiyle bir diyalogum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır'

Videoda adı geçen ve sosyal medyadan adına aşina olduğum Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu. Daha sonra kendisi bana cep telefonundan kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle bir diyalogum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır. Videodaki şahsımla ilgili iddialar, tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Korkmaz’ın 2020 yılının Aralık ayında yurt dışına çıktığını ve hakkında operasyon düzenlendiğini basından öğrendim.

Sezgin Baran Korkmaz hakkında pasaport iptaline karşı Ankara İdare Mahkemelerinde açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ben 20 Temmuz 2016 yılından bu yana açılan pasaport iptallerine yönelik hiçbir davaya bakmadım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak yargılama yetkim de bulunmamaktadır.

'Aracımı 2018 yılında 321 bin liraya aldım'

Videodaki diğer bir iddia olan milyonluk sıfır araç iddiası da kamuoyunu yanıltmaya yönelik, şahsımı hedef alan bir iftiradan ibarettir. Bahse konu araç 2014 modeldir. 2018 yılında 321 bin liraya aldım. Bu araç, makama gelirken kullandığım araç değildir. Ayrıca malvarlığımız hakkında düzenli olarak HSK’ya bildirimde bulunuyoruz.  Aracıma ilişkin mal beyanımı da HSK’ya sundum. Bu beyanlarımın dışında videoda hakkımda söylenen her şey iftiradır.

'Bu beyanlarımın dışında videoda hakkımda söylenen her şey iftira'

Bu beyanlarımın dışında videoda hakkımda söylenen her şey iftiradır. Şüpheli, attığı tweetlerle ve yayınladığı videoyla özel hayatımın gizliliğini ihlal etmiş, kamuoyu nezdinde mesleki itibarıma ağır ithamlarla gerek şahsımın gerekse temsil ettiğim makamı yıpratmaya çalışmıştır. Tüm bu nedenlerle şüpheli veya şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, haklarında dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ederim."

Toklu, ayrıca HSK 1. Dairesi’ne kendisi hakkında inceleme yapılması talebiyle dilekçe verirken, nöbetçi sulh ceza hakimliğinden de Peker’in yayınladığı videoya erişim engeli getirilmesini istedi.

Toklu dünkü açıklamalarında şunları söylemişti:

"Bütün her şey ortaya çıkacak. Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir bir araştırın bakalım. Ben kendimden eminim. Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsı tanımam, hiçbir ilgim de yoktur. Onunla ilgili bir karar vermiş de değilim. Zaten 22 Temmuz 2016'dan beri bu tür davalara bakmıyorum. Bu şahsın böyle bir davası da yok. Kendisinin şirketi İstanbul'da."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Neyse ki tatil masrafı '35 bin lira'ymış... O Hakimden... Sonraki Haber >>

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:52:02