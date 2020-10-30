Nice'deki katliamın faili Tunuslu

Tekbir getiren, öldürdüğü kişilerden birinin başını kesmeye çalıştığı iddia edilen ve hastaneye kaldırılan Brahim Aioussaoi adlı zanlının durumunun ağır olduğu duyuruldu.







Aioussaoi'nin geçen ay bir göçmen teknesiyle İtalya'nın Lampedusa adasına gittiği, İtalyan Kızılhaçı'nın kendisine verdiği bir belgeyle daha sonra Fransa'ya giriş yaptığı tespit edildi.





Fransız savcılar, Aioussaoi'nin, İtalya'dan trenle Nice'e gittiğini söylüyor. Savcıların yaptığı açıklamaya göre Aioussaoi üç bıçak, iki telefon ve bir Kuran taşıyordu.





Saldırıyla ilgili soruşturmayı Fransa, İtalya ve Tunus'tan dedektifler ortaklaşa yürütüyor.





Tunuslu bir yetkili, Brahim Aioussaoi'nin, militan olduğundan şüphelenilen bir kişi olmadığını söyledi.





Nice'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olayla ilgili olarak "İslamcı terör saldırısı" ifadesini kullandı. Emmanuel Macron, "Fransa'nın değerlerinden vazgeçmeyeceğini ve teröre asla teslim olmayacağını" söyledi. Macron ayrıca Fransa'da kiliseler ve okullar gibi halka açık yerleri korumakla görevlendirilen askerlerin sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını açıkladı.





Fransa'da saldırı sonrası ulusal güvenlik alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.



