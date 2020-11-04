Niçin klozetin kapağını kapatmalıyız?

Kimya şirketi Harpic, sifon çekildiğinde klozetin içinde ne olduğunu anlamak için bu anı yüksek hızlı fotoğraf makineleriyle kayıt altına aldı. "Aerosol" damlacıkların patlaması ve parçaların kapak açıkken etrafa yayılması kamera ile görüntülendi.







Temmuz ayında yapılan bir çalışma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) parçacıklarının sifon çekildiğinde 1 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini, ortama bulaşabildiğini gösteriyor.





Konuyla alakalı bir dizi şaşırtıcı fotoğraf, klozet kapağı açıkken sifon çekildiğinde neler olduğunu gösterdi.







2 bin İngiliz arasında yapılan anket, İngiltere’de yetişkinlerin yüzde 55’inin sifonu çekerken klozet kapağını kapatmadığını ortaya çıkarttı. Klozetin suyu zararlı patojenlere maruz kaldıktan sonra birkaç kez kirlenmiş su halini alıyor.





KORONAVİRÜS HAFTALARCA YAŞAYABİLİYOR





Koronavirüs dayanıklı bir virüs ve insanın sindirim sistemindeki bir yolculuktan sağ çıkabiliyor. Virüsün semptomlar durduktan haftalar sonra da hâlâ dışkıda mevcut olabileceği belirtiliyor.





Harpic’in bir araştırma görevlisi, “Hijyenik olmayan banyolarda mikrop yayılmasıyla ilgili riskler yüksek olsa da evlerimizde ekstra özen göstermenin daha önemli bir zamanı olmamıştı. Onları temiz tutmanın çözümü basit.” dedi.

"Sifonu çekerken niçin kapağı kapatmıyorsunuz?" sorusuna ankete katılanların ilk cevabı sifonu çekmemek oldu. "Kapağa dokunmaktan korkuyorum" diyenler de ikinci sırada yer aldı. Genel unutkanlık da listenin 3'üncü sırasında.





Ancak ankete katılan 2 bin kişinin neredeyse tamamı risklerin farkına vardıktan sonra kapağı kapatmaya başlayacaklarını ifade etti.







COVID-19 DIŞKI PARÇALARI İLE BULAŞABİLİYOR





Harpic’in araştırması bir detayı daha gün yüzüne çıkarttı. İngilizler özellikle son 6 ayda klozeti temizlemek, banyoyu daha sık temizlemek ve yerleri silmek gibi temizlik eylemlerini daha çok gerçekleştirdi.





Araştırmalar Covid-19’a sebep olan virüsün dışkı parçalarıyla da bulaşabileceğini ortaya çıkardı.





Lancet’te haziran ayında yayımlanan bir çalışmada Covid-19 hastalarının dışkısındaki virüs partikülleri, test edilen hastaların negatif çıkmasından yaklaşık 5 hafta sonra tespit edildi.





Araştırmacılar bu parçacıkların hâlâ canlı olduğunu vurguladı.