Niğde’de öğrenci otobüsü devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

Niğde’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Adana’dan Konya’ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen öğrenci otobüsü, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.







İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.





Niğde Valisi Mustafa Koç da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Koç, “Kazada maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Üzücü bir olay. Hangi organizasyondan geldiklerini araştırıyoruz. Hafif yaralanan arkadaşlarımızla görüşmemizde, kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler.” diye konuştu.



