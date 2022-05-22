Samanyolu Haber /Gündem / Niğde’de öğrenci otobüsü devrildi: 2 ölü, 42 yaralı /22 Mayıs 2022 09:51

Niğde’de öğrenci otobüsü devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

Niğde’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Niğde Valisi Mustafa Koç, “Hangi organizasyondan geldiklerini araştırıyoruz.” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Niğde’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Adana’dan Konya’ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen öğrenci otobüsü, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
 
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Niğde Valisi Mustafa Koç da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Koç, “Kazada maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Üzücü bir olay. Hangi organizasyondan geldiklerini araştırıyoruz. Hafif yaralanan arkadaşlarımızla görüşmemizde, kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler.” diye konuştu.

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