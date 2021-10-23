Samanyolu Haber /Gündem / Nihal Bengisu Karaca ile Mehmet Metiner’in ‘teröristsin’ kavgası /23 Ekim 2021 11:16

Nihal Bengisu Karaca ile Mehmet Metiner’in ‘teröristsin’ kavgası

AKP’nin oy oranlarının düşmesi sonrası iktidara yakın gazetecilerde başlayan kavgaya bir yenisi eklendi. Nihal Bengisu Karaca, AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner’e “Aynı şeyi söylediğim için bana ‘terörist’ demişti, teröristliği hayırlı olsun!” dedi.

SHABER3.COM

Seçim anketlerine göre büyük oy kaybı yaşadığı görülen AKP’ye yandaş gazetecilerden de eleştiriler geliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konumuyla alakalı düzenlemeler yapılması isteniyor. AKP’li Mehmet Metiner de Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı olmaması gerektiğini açıkladı.

OY ORANLARI DÜŞÜNCE DEMOKRAT POSTUNA BÜRÜNDÜN
Metiner’in bu açıklaması Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca’yı kızdırdı. Metiner’e tepki gösteren Karaca, “Ak parti oy oranlarının düştüğünü görünce hemen ‘demokrat’ postuna bürünmeyi denemiş” dedi.

TERÖRİSZLİĞİN HAYIRLI OLSUN
AKP’li Metiner’in Twitter hesabından “Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı” sözlerini alıntılayan Karaca, kendisinin yıllarca tetikçilik yaptığını, AKP’nin oy oranları düşünce ‘demokrat’ postuna büründüğünü söyledi. “Aynı şeyi söylediğim için bana ‘terörist’ demişti, teröristliği hayırlı olsun” dedi.

6 AY ÖNCE SEN DE BANA TERÖRİST DEDİN
Karaca, aynı sözler nedeniyle kendisini 6 ay önce ‘terörist’ ilan ettiğini belirttiği Metiner için şu ifadeleri kullandı: “Rejimin/modelin daha da otoriterleşmesi için yıllarca tetikçilik yapmış olan şahıs, Ak parti oy oranlarının düştüğünü görünce hemen ‘demokrat’ postuna bürünmeyi denemiş. Oysa 6 ay önce aynı şeyi söylediğim için bana terörist demişti. O halde, teröristliği hayırlı olsun”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nihal Bengisu Karaca ile Mehmet Metiner’in ‘teröristsin’... Sonraki Haber >>

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Ben robotun dalkavuğunu severim

Ben robotun dalkavuğunu severim

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:31:22