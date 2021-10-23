Nihal Bengisu Karaca ile Mehmet Metiner’in ‘teröristsin’ kavgası

Seçim anketlerine göre büyük oy kaybı yaşadığı görülen AKP’ye yandaş gazetecilerden de eleştiriler geliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konumuyla alakalı düzenlemeler yapılması isteniyor. AKP’li Mehmet Metiner de Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı olmaması gerektiğini açıkladı.





OY ORANLARI DÜŞÜNCE DEMOKRAT POSTUNA BÜRÜNDÜN

Metiner’in bu açıklaması Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca’yı kızdırdı. Metiner’e tepki gösteren Karaca, “Ak parti oy oranlarının düştüğünü görünce hemen ‘demokrat’ postuna bürünmeyi denemiş” dedi.





TERÖRİSZLİĞİN HAYIRLI OLSUN

AKP’li Metiner’in Twitter hesabından “Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı” sözlerini alıntılayan Karaca, kendisinin yıllarca tetikçilik yaptığını, AKP’nin oy oranları düşünce ‘demokrat’ postuna büründüğünü söyledi. “Aynı şeyi söylediğim için bana ‘terörist’ demişti, teröristliği hayırlı olsun” dedi.





6 AY ÖNCE SEN DE BANA TERÖRİST DEDİN

Karaca, aynı sözler nedeniyle kendisini 6 ay önce ‘terörist’ ilan ettiğini belirttiği Metiner için şu ifadeleri kullandı: “Rejimin/modelin daha da otoriterleşmesi için yıllarca tetikçilik yapmış olan şahıs, Ak parti oy oranlarının düştüğünü görünce hemen ‘demokrat’ postuna bürünmeyi denemiş. Oysa 6 ay önce aynı şeyi söylediğim için bana terörist demişti. O halde, teröristliği hayırlı olsun”