Samanyolu Haber /Gündem / Nihal Olçok: 15 Temmuz davalarını okudukça tereddütlerim arttı /18 Haziran 2020 09:49

Nihal Olçok: 15 Temmuz davalarını okudukça tereddütlerim arttı

Devlete tazminat davaları açılmayacak diye gazilere ve şehit ailelerine dilekçe imzalatıldığını söyleyen Gelecek Partisi kurucularından Nihal Olçok, 15 Temmuz davalarını okudukça tereddütlerinin arttığını belirtti.

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15 Temmuz’da eşini ve oğlunu kaybeden Gelecek Partisi kurucularından Nihal Olçok, Halk TV’de Özlem Gürses’in sunduğu 20. Saat programına konuk oldu. Olçok, “15 Temmuz’u sorguladığım için şehit oğlumdan bahsedilmiyor.” dedi.

Devlete tazminat davaları açılmayacak diye gazilere ve şehit ailelerine dilekçe imzalatıldığını söyleyen Olçok 15 Temmuz davalarını okudukça tereddütlerinin arttığını belirtti.

Olçok şöyle konuştu:

“Silivri’de davalar başladıktan sonra dosya okumaya başladım. Dosya okudukça malumatınız artıyor. Çünkü ben o gece sokakta değildim. O geceyi ben yaşamadım. Benim sokakta olma aralığım Erol Bey’in ve Abdullah’ın şehit olduğunu öğrendikten sonra hastaneye gidiş sürecim. Dolayısıyla birkaç ay içinde kendi adıma bir avukat ekibi kurdum. Bu dosyaları haftanın 4 günü inceledik. Bakın iddia ediyorum, Türkiye’deki hakim ve savcılardan daha çok 15 Temmuz dosyası okudum. Bir sürü bilgi toplandı. 15 Temmuz davalarını okudukça tereddütlerim artmaya başladı. Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanan Mustafa Çalışkan o akşam sanki harikalar yaratmış gibi görevinde nasıl durabiliyor? İstanbul Emniyeti o gece hayal kırıklığına uğrattı İstanbulluları.”
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