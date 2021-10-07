Nihal Olçok’tan Ayşe Özdoğan tepkisi: Kuldan utanmıyorsun Allah’tan utanmıyorsun..

Gazeteci Adem Özköse’nin tweetini alıntılayan Nihal Olçok Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Kuldan utanmıyorsun Allah’tan utanmıyorsun ne için yaşıyorsunuz siz ? ‘‘ ifadelerini kullandı.

















LEMAN DERGİSİNDEN AYŞE ÖZDOĞAN PAYLAŞIMI





Öte yandan, Cezaevinde kalamayacağına dair gerekli raporlar elinde olduğu halde, savcısının yeni rapor istemesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun taraflı raporuyla tekrar cezaevine gönderilen Ayşe Özdoğan’a uygulanan cezaevi işkencesi LeMan dergisine taşındı.



4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın ‘infaz erteleme’ talebinin reddedilerek cezaevine gönderilmesini LeMan dergisi okuyucularına duyurdu.



LeMan dergisi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘% 72 engelli, 4. evre kanser hastası #ayşeözdoğan tutuklandı. Cezaevinden tekrar hastaneye kaldırılan Özdoğan’ın durumunun kötü olduğu, banyo vb. en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı söyleniyor.’’ İfadelerini kullandı.



Oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve AKP’nin reklam danışmanı olan eşi Erol Olçok’u 15 Temmuz gecesi kaybeden Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Olçok, infazının ertelenmesi için gerekli raporlar elinde olduğu halde savcının yeni rapor istemesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun taraflı raporuyla yeniden cezaevine atılan Ayşe Özdoğan’a yapılan zulme tepki gösterdi.